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За участие в несанкционированном массовом мероприятии на 15 суток арестована бывшая сотрудница Брестского горисполкома

19.10.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За участие в несанкционированном массовом мероприятии на 15 суток арестованы бывшая сотрудница Брестского горисполкома Виктория Драгобецкая и ее муж Дмитрий Лазарчук.

За участие в несанкционированном массовом мероприятии на 15 суток арестована бывшая сотрудница Брестского горисполкома
Фото из соцсетей

19 октября в суде Ленинского района Бреста рассмотрены материалы их дел по ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, супругов судили за участие в акции сторонников перемен 13 сентября. Драгобецкую и Лазарчука задержали в Бресте 16 октября на выходе из Дома правосудия. Туда они пришли поддержать знакомого, которого судили за участие в акции протеста.

До суда Драгобецкую и Лазарчука поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД.

«По имеющимся сведениям, Драгобецкая 1 сентября уволилась из горисполкома, где работала в управлении идеологической работы и по делам молодежи», — сообщил правозащитник.

 
Теги: Брест
 
 
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За участие в несанкционированном массовом мероприятии на 15 суток арестованы бывшая сотрудница Брестского горисполкома Виктория Драгобецкая и ее муж Дмитрий...
 
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