Елена Левченко: «Возможно, мне понадобится помощь психологов. Я этого не стесняюсь»

Источник материала: Tut.by

Баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая на Окрестина 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии, сегодня стала гостем прямого эфира в инстаграме Свободного объединения спортсменов. Она рассказала о том, как морально справлялась с заключением под стражу и что думает о коллегах, которые до сих пор не высказались о ситуации в стране.



Источник: @pacavacabot

Баскетболистка поблагодарила за поддержку белорусов и призналась, что не ожидала увидеть такое количество сообщений после выхода на свободу.

— Мне кажется, у меня тысячи новых сообщений со словами поддержки. Вплоть до того, что люди пишут: приходите к нам на бесплатный маникюр-педикюр, приводите вашу маму, приезжайте к нам на усадьбу, обращайтесь за любой помощью. Я счастлива осознавать, что такие люди есть. И хочу, чтобы они знали: я прочитаю каждое сообщение и каждый комментарий и по возможности постараюсь всем ответить.

Когда сейчас я выезжаю в город, то везде чувствую поддержку. Люди смотрят на меня в банке, из соседних машин, в аптеке. С некоторыми мы здороваемся и очень мило беседуем. Это придает мне уверенности, что я не одна, меня поддерживает огромное количество людей, и дает осознание: мы движемся в правильном направлении.

Елена Левченко отметила, что сейчас чувствует себя нормально.

— Рядом со мной друзья и близкие. Куда бы я ни пошла, люди поддерживают меня. Но я не исключаю того, что, возможно, мне понадобится помощь психологов. Я этого не стесняюсь.

Самое тяжелое сегодня — это осознавать, что там, в камере, в тех условиях, остались люди, с которыми мы вместе провели время. За это я очень переживаю. За очень короткий срок девчонки, с которыми я делила камеру, стали не просто девчонками, а нечужими людьми, наши взгляды нас очень объединили.

Спортсменка также поделилась мнением относительно молчания именитых коллег.

— В наше время тяжело не осуждать. Мы все находимся в таком эмоциональном состоянии. После выборов некоторые спортсмены высказались против насилия. Да, было время, когда такое имело место быть. Но мы прошли точку невозврата. И сейчас, возможно, лучше уже ничего не говорить. Это выглядит, как будто человек пытается просто отметиться.

Я считаю, что у каждого человека есть совесть. Если этим людям, которые молчат, сегодня спится нормально, то что тут скажешь. Я уверена, все прекрасно знают, что происходит. И если они молчат, что ж, двигаемся дальше.



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Левченко рассказала, как прошли ее 15 суток ареста на Окрестина.

— Я понимала, что я в тюрьме, а не на курорте или в санатории. Но даже там, в камере, я старалась найти время для себя, для медитации. Я верю в Бога, это тоже для меня важно. И не буду говорить, что я такая сильная. Когда все утихали и шли спать, это было мое время помолиться и поплакать, после чего мне становилось легче. Именно тогда я находила баланс и пыталась заснуть, хотя это сложно было назвать сном.

Говоря о планах на будущее, топ-баскетболистка отметила:

— Сейчас я живу сегодняшним днем, наслаждаюсь временем с близкими. Что касается баскетбола, то в планах заканчивать карьеру у меня нет, хотя некоторые уже называют меня бывшей баскетболисткой. Но кроссовки на гвоздь я вешать пока не собираюсь.

В конце эфира Елена Левченко обратилась к белорусам.

— Мои дорогие белорусы, нас могут запугать, нам могут угрожать, нас могут избить и посадить. Но они никогда не смогут убить дух и силу белорусского народа. Знайте, что нас много, мы вместе и мы друг друга поддерживаем.