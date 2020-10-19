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Wargaming перевезла из Минска в Киев около 300 сотрудников. А в Вильнюс хочет перевезти еще больше
Источник материала: Партизан
Всего в минском офисе Wargaming где-то две тысячи работников.
По данным источников
Также, по словам источников, Wargaming планирует перевезти в Вильнюс порядка 500 сотрудников с семьями.
Всего же в минском офисе Wargaming где-то две тысячи работников.
Ранее появлялась информация, что с начала протестов 1200 айтишников переехали в Украину. Еще одной страной, привлекательной для белорусских IT-специалистов, является Польша: туда перебрались уже 700-800 работников.
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Всего в минском офисе Wargaming где-то две тысячи работников.
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