Wargaming перевезла из Минска в Киев около 300 сотрудников. А в Вильнюс хочет перевезти еще больше









AIN.UA , компания Wargaming перевезла из Минска в офис в Киеве около 300 своих сотрудников. Пока неясно, останутся ли эти 300 человек в Киеве на долгое время или вернутся в По данным источников, компания Wargaming перевезла из Минска в офис в Киеве около 300 своих сотрудников. Пока неясно, останутся ли эти 300 человек в Киеве на долгое время или вернутся в Минск





Также, по словам источников, Wargaming планирует перевезти в Вильнюс порядка 500 сотрудников с семьями.





Всего же в минском офисе Wargaming где-то две тысячи работников.





Ранее появлялась информация, что с начала протестов 1200 айтишников переехали в Украину. Еще одной страной, привлекательной для белорусских IT-специалистов, является Польша: туда перебрались уже 700-800 работников.