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Wargaming перевезла из Минска в Киев около 300 сотрудников. А в Вильнюс хочет перевезти еще больше

19.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего в минском офисе Wargaming где-то две тысячи работников.



По данным источников AIN.UA, компания Wargaming перевезла из Минска в офис в Киеве около 300 своих сотрудников. Пока неясно, останутся ли эти 300 человек в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.

Также, по словам источников, Wargaming планирует перевезти в Вильнюс порядка 500 сотрудников с семьями.

Всего же в минском офисе Wargaming где-то две тысячи работников.

Ранее появлялась информация, что с начала протестов 1200 айтишников переехали в Украину. Еще одной страной, привлекательной для белорусских IT-специалистов, является Польша: туда перебрались уже 700-800 работников.
 
Теги: Минск
 
 
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