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Брест: Бывшая чиновница получила 15 суток за участие в акции протеста
Источник материала: Партизан
Виктория Драгобецкая уволилась из брестского горисполкома, где работала в управлении идеологической работы и по делам молодежи.
Иллюстративное фото
Бывшая сотрудница Брестского горисполкома Виктория Драгобецкая арестована на 15 суток за участие в акции протеста. Вместе с ней арестован и её супруг Дмитрий Лазарчук, сообщает БЕЛАПАН.
19 октября суд Ленинского района Бреста рассмотрел материалы их дел по части 1 статьи 23.34 КоАП.
Правозащитник Владимир Величкин сообщил ресурсу, что семейную чету судили за участие в акции сторонников перемен 13 сентября. Они были задержалны в Бресте 16 октября на выходе из Дома правосудия. Драгобецкая и Лазарчук пришли туда для того, чтобы поддержать своего знакомого, которого также судили за участие в акции протеста.
До суда супруги были помещены в ИВС Ленинского РОВД.
— По имеющимся сведениям, 1 сентября Драгобецкая уволилась из горисполкома, где работала в управлении идеологической работы и по делам молодежи, — рассказал БЕЛАПАН правозащитник.
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Виктория Драгобецкая уволилась из брестского горисполкома, где работала в управлении идеологической работы и по делам молодежи.
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