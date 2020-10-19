ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брест: Бывшая чиновница получила 15 суток за участие в акции протеста

19.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Виктория Драгобецкая уволилась из брестского горисполкома, где работала в управлении идеологической работы и по делам молодежи.


Иллюстративное фото

Бывшая сотрудница Брестского горисполкома Виктория Драгобецкая арестована на 15 суток за участие в акции протеста. Вместе с ней арестован и её супруг Дмитрий Лазарчук, сообщает БЕЛАПАН.

19 октября суд Ленинского района Бреста рассмотрел материалы их дел по части 1 статьи 23.34 КоАП.

Правозащитник Владимир Величкин сообщил ресурсу, что семейную чету судили за участие в акции сторонников перемен 13 сентября. Они были задержалны в Бресте 16 октября на выходе из Дома правосудия. Драгобецкая и Лазарчук пришли туда для того, чтобы поддержать своего знакомого, которого также судили за участие в акции протеста.

До суда супруги были помещены в ИВС Ленинского РОВД.

— По имеющимся сведениям, 1 сентября Драгобецкая уволилась из горисполкома, где работала в управлении идеологической работы и по делам молодежи, — рассказал БЕЛАПАН правозащитник.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Драгобецкая уволилась из брестского горисполкома, где работала в управлении идеологической работы и по делам молодежи.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле трех студентов арестовали на 15 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика