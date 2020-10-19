Романчук: Политика властей приводит к преждевременной смерти белорусов. Особенно мужчин





Экономист считает, что продолжительность жизни при рождении и после достижения 60 лет, а также количество здоровых лет жизни – «это мощные показатели, которые отвечают на вопрос, как живётся в той или иной стране».

написал Романчук. – А по показателю «ожидаемое количество здоровых лет жизни» Беларусь вообще совсем недалеко оторвалась от стран Африки. Тоталитаризм и авторитаризм, схематоз и олигархат – вот киллеры здоровой, благополучной жизни. – Белорусские власти более четверти века проводят политику, которая в совокупности приводит к преждевременной смерти белорусов, особенно мужчин, –Романчук. – А по показателю «ожидаемое количество здоровых лет жизни» Беларусь вообще совсем недалеко оторвалась от стран Африки. Тоталитаризм и авторитаризм, схематоз и олигархат – вот киллеры здоровой, благополучной жизни.













По мнению экономиста, монополия государства в сфере пенсионного обеспечения увеличивает риски бедности и лишения человека денежной подушки безопасности на старость.





Это усугубляется государственной монополией на алкоголь и табак.





– Без такой имущественной, денежной подушки люди к 60 годам теряются в жизни, переходят в режим доживания, – отметил Романчук.









Экономист сделал вывод:





– Разные показатели продолжительности жизни Беларуси показывают, что выбранная А. Лукашенко и его окружением модель Совок/Госплан не соответствует определению «социальная»….





Распорядители чужого говорят: «Люди, доверьтесь нам. Мы лучше знаем, что вам нужно, что вам лучше в жизни. Отдайте нам 50 – 70% того, что вы зарабатываете – и будет вам счастье, здоровье, благополучие и долгожительство». Цифры убедительно показывают, что это вранье. Белорусский, как и российский Левиафан – это самый опасный фактор, влияющий на жизнь и здоровье людей. Чем меньше его в нашей жизни, тем лучше.