ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елена Левченко про 15 суток ареста: «Когда девчонки в камере засыпали, это было мое время поплакать»

19.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая на Окрестина 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии, сегодня стала гостем прямого эфира в инстаграме Свободного объединения спортсменов.


Источник: @pacavacabot

Елена Левченко отметила, что сейчас чувствует себя нормально, пишет SPORT.TUT.BY

— Рядом со мной друзья и близкие. Куда бы я ни пошла, люди поддерживают меня. Но я не исключаю того, что, возможно, мне понадобится помощь психологов. Я этого не стесняюсь.

Самое тяжелое сегодня — это осознавать, что там, в камере, в тех условиях, остались люди, с которыми мы вместе провели время. За это я очень переживаю. За очень короткий срок девчонки, с которыми я делила камеру, стали не просто девчонками, а нечужими людьми, наши взгляды нас очень объединили.

Левченко рассказала, как прошли ее 15 суток ареста на Окрестина.

— Я понимала, что я в тюрьме, а не на курорте или в санатории. Но даже там, в камере, я старалась найти время для себя, для медитации. Я верю в бога, это тоже для меня важно. И не буду говорить, что я такая сильная. Когда все утихали и шли спать, это было мое время помолиться и поплакать, после чего мне становилось легче. Именно тогда я находила баланс и пыталась заснуть, хотя это сложно было назвать сном.


Фото читателя TUT.BY

Баскетболистка также поделилась мнением относительно молчания именитых коллег.

— В наше время тяжело не осуждать. Мы все находимся в таком эмоциональном состоянии. После выборов некоторые спортсмены высказались против насилия. Да, было время, когда такое имело место быть. Но мы прошли точку невозврата. И сейчас, возможно, лучше уже ничего не говорить. Это выглядит, как будто человек пытается просто отметиться.

Я считаю, что у каждого человека есть совесть. Если этим людям, которые молчат, сегодня спится нормально, то что тут скажешь. Я уверена, все прекрасно знают, что происходит. И если они молчат, что ж, двигаемся дальше.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая на Окрестина 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии, сегодня стала гостем прямого эфира в инстаграме...
 
Новости дня
Новости разные
 
За участие в несанкционированном массовом мероприятии на 15 суток арестована бывшая сотрудница Брестского горисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика