В Гомеле трех студентов арестовали на 15 суток

Трех студентов Гомельского государственного университета имени Павла Сухого арестовали на 15 суток.





Как сообщили БелаПАН волонтеры, трое студентов — Александр, Владислав и Марина (фамилии есть в редакции) были задержаны 16 октября и до суда находились в изоляторе временного содержания. Их судили за акцию поддержки преподавателя университета, которая прошла под стенами вуза 11 сентября. Преподаватель Вадим Бельский за одиночный пикет был арестован на трое суток.

19 октября ни родители студентов, ни волонтеры не смогли узнать, в каком суде и кто судил молодых людей. Их ждали в суде Советского района Гомеля, затем родителям сообщили, что их детей повезли в суд Новобелицкого района. Волонтеры и родители узнали только итог заседаний.

Суд Центрального района Гомеля оштрафовал жительницу областного центра Светлану Резванову. 15 октября суд оштрафовал ее на 20 базовых величин (540 рублей) за участие в акции протеста. 17 октября, в субботу, она была задержана милицией у своего дома. Девушку отправили в ИВС, а в понедельник опять судили — на этот раз штраф составил 10 базовых величин (270 рублей).

Также в суде Центрального района Гомеля судили многодетную жительницу Гомеля Нину Делец. 18 октября она вступилась на улице за активиста, которого брутально задерживал ОМОН. На Валерия Слепухина на улице Жарковского набросились трое омоновцев. Они применили удушающий прием, а затем повалили молодого человека на землю. Нина Делец возмутилась и вступилась за активиста. В итоге она сама попала в ИВС, в ее отношении составили два протокола — по статьям 23.3 (вмешательство в административный процесс) и 23.4 (неповиновение) КоАП. На основании этих протоколов она оштрафована на 25 базовых величин (675 рублей).

«Я не могла пройти мимо, когда видела, как набросились на человека, который просто шел по улице! Вот меня судили за это. А то, что меня оскорбляли по-всякому сотрудники ОМОН, — до этого никому дела нет», — заявила после суда Делец.

Слепухина также привозили в суд Центрального района, но по неизвестной причине не судили и отвезли обратно в ИВС. Задержанные, которые ехали с ним на суд, рассказали, что у активиста травмы лица и поврежден глаз.

19 октября после 15-суточного ареста на 20 базовых величин был оштрафован сотрудник редакции гомельского сайта «Сильные Новости» Денис Якштас. Сейчас он на свободе.