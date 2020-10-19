Под Шумилино автомобиль насмерть сбил медведя









Происшествие случилось вблизи деревни Мазеки. По информации ГАИ, медведь внезапно вышел на дорогу и попал под колеса BMW, которым управлял житель Новополоцка.





В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Животное погибло.





Что делать, если вы сбили дикое животное

Согласно ПДД, водитель, сбивший дикое животное, должен остаться на месте, обозначить место ДТП знаком «Аварийная остановка», оказать первую медицинскую помощь пострадавшим (если они есть), вызвать ГАИ и, если необходимо, скорую.





Охотоведы советуют не приближаться к животному, если оно ранено. Зверь может вести себя агрессивно и причинить вред.









Если ДТП произошло вне зоны знака «Дикие животные», водитель может рассчитывать на то, что ему не придется выплачивать компенсацию, но при условии, что он в момент аварии был трезв и не нарушил скоростной режим.





А вот если водитель увез сбитое животное с собой, то его действия могут быть квалифицированы как незаконная охота. Например, за того же бурого медведя предусмотрена уголовная ответственность. Если вина сидевшего за рулем в преднамеренном причинении вреда животному будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.



