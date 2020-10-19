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Продюсер «Левиафана»: Белорусские муралы – подлинные произведения искусства
Источник материала: Партизан
Известный всему миру российский кинопродюсер продолжает следить за событиями в Беларуси.
На этот раз Александр Роднянский обращает внимание десятков тысяч своих подписчиков на историю одного мурала на площади Мира в Минске в поддержку солигорских шахтеров, пишет
– Любое историческое событие, влияющее на судьбу страны и народа, непременно находит отражение в искусстве. Фильмы и книги о происходящих сегодня в Беларуси волнениях мы непременно увидим и прочитаем, но позднее. Для их появления понадобится время, –
Каждый день в интернете я встречаю фотографии протестных муралов (муралами называют настенные «граффити» на улицах и во дворах, живопись на архитектурных конструкциях) из белорусских городов.
Некоторые из них – подлинные произведения искусства, отражающие эмоциональный накал политической борьбы. Официальные власти, противостоящие протесту, разумеется, не могут допустить, чтобы эти изображения оставались в «зоне доступа» и борьба переходит в плоскость художественную. Чаще всего протестные рисунки попросту смывают или закрашивают, но иногда коммунальные службы Беларуси решают проявить творческую инициативу.
Мне очень понравилась история такой художественной борьбы, развернувшейся в минском жилом комплексе «Минск-Мир».
История началась с того, что на трансформаторной будке появился протестный мурал, который коммунальные службы решили не замазывать, а закрыть нейтральной картинкой. А вот, что было дальше:#1#
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Известный всему миру российский кинопродюсер продолжает следить за событиями в Беларуси.
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