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Таксисты и политика: вышла документалка о белорусах накануне выборов

19.10.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский режиссер Максим Швед снял документалку о белорусах накануне выборов. Он установил камеры в машины к двум таксистам, которые обсуждали политику с пассажирами.

Таксисты и политика: вышла документалка о белорусах накануне выборов

О чем документальный фильм?

Главные герои документалки «Беларусь: маршрут перестроен» – таксисты Павел и Анна Михайловна. Павел поддерживает перемены в стране, Анна Михайловна думает, что новая власть будет хуже старой, пишет citydog.by

Они ездят по дорогам Беларуси за месяц до выборов президента и вместе с пассажирами обсуждают ситуацию в стране.



«Галерея портретов и мнений покажет нам белорусов накануне исторических событий августа 2020 года. Чьи мечты были ближе к реальности и какой ценой за них пришлось заплатить героям и съемочной группе?» – задаются вопросом создатели фильма.

О какой цене говорит режиссер?

Многих пассажиров из документалки, которые были не согласны с режимом Лукашенко, после начала протестов задерживали и арестовывали, пишет «Радыё Свабода». Не стали исключением члены съемочной группы фильма и даже режиссер Максим Швед. Его посадили на пять суток за «участие в несанкционированном митинге», били во время задержания и в СИЗО.

«Здымкі фільму меліся скончыцца 9 жніўня, у дзень выбараў, калі кожны з герояў ідзе на ўчастак і аддае свой голас, – рассказал Максим Швед. – Але падзеі, як вы ведаеце, на гэтым не скончыліся, і мы з рэдактарам вырашылі здымаць далей.

На наступны дзень, 10 жніўня, мяне затрымалі. Затрымалі жорстка, груба. Мяне білі падчас затрымання, у аўтазаку, у РУУС. Пазней для сябе я жартам прыдумаў, што я хачу здымаць кіно, а здымаю пабоі».

Максим Швед – кто это?

Режиссер фильма Максим Швед по образованию юрист-политолог, занимается кино и фотографией. Если помните, CityDog.by писал о его документалке «Чистое искусство», которая получила на ММКФ «Лістапад» диплом «За остроумное и меткое отражение белорусского самосознания».

Тогда режиссер снял фильм про ЖЭС-арт. Идея родилась из его фотопроекта – Максим больше 5 лет снимает «фупрематические» квадраты, созданные ЖЭС, и делится своими наблюдениями в Facebook.
 
 
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Белорусский режиссер Максим Швед снял документалку о белорусах накануне выборов. Он установил камеры в машины к двум таксистам, которые обсуждали политику с...
 
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