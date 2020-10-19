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Водителя приговорили к 4,5 года колонии за смертельное ДТП в Мядельском районе

19.10.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Мядельского района вынес приговор водителю, по вине которого произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Минского областного суда.

Водителя приговорили к 4,5 года колонии за смертельное ДТП в Мядельском районе
Фото: ГАИ

Мужчину приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к пяти годам лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Обвиняемый по месту отбывания наказания должен пройти лечение от хронического алкоголизма.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 19 июня в г.п. Кривичи. Пьяный водитель сбил велосипедистку.

 
 
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Суд Мядельского района вынес приговор водителю, по вине которого произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Минского областного суда.
 
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