В Витебской области водитель BMW сбил медведя

Источник материала: Onliner

Авария произошла недалеко от деревни Мазеки Шумилинского района Витебской области. На дорогу вышел медведь и попал под колеса BMW. Автомобилем управлял житель Новополоцка, пишет газета «Витьбичи» со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В результате ДТП медведь умер. Водитель BMW не пострадал, но сам автомобиль серьезно поврежден. Проводится проверка обстоятельств происшествия.