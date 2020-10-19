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В Витебской области водитель BMW сбил медведя

19.10.2020 22:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Авария произошла недалеко от деревни Мазеки Шумилинского района Витебской области. На дорогу вышел медведь и попал под колеса BMW. Автомобилем управлял житель Новополоцка, пишет газета «Витьбичи» со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В результате ДТП медведь умер. Водитель BMW не пострадал, но сам автомобиль серьезно поврежден. Проводится проверка обстоятельств происшествия.

 
 
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Авария произошла недалеко от деревни Мазеки Шумилинского района Витебской области. На дорогу вышел медведь и попал под колеса BMW. Автомобилем управлял житель...
 
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