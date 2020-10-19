Видеофакт. Автомобиль насмерть сбил медведя под Шумилино

По информации ГАИ, медведь внезапно вышел на дорогу вблизи деревни Мазеки и попал под колеса BMW, которым управлял житель Новополоцка.





В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Животное погибло.

Согласно ПДД, водитель, сбивший дикое животное, должен остаться на месте, обозначить место ДТП знаком «Аварийная остановка», оказать первую медицинскую помощь пострадавшим (если они есть), вызвать ГАИ и, если необходимо, скорую. Охотоведы советуют не приближаться к животному, если оно ранено.

Если водитель увез сбитое животное с собой, то его действия могут быть квалифицированы как незаконная охота. Например, за того же бурого медведя предусмотрена уголовная ответственность.