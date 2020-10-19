Архиепископ Кондрусевич обсудил ситуацию в Беларуси с иерархами Ватикана

Глава белорусского католического епископата, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому власти Беларуси не позволили вернуться на родину, находится в Ватикане по приглашению Государственного секретариата Святого престола, сообщает новостной портал апостольской столицы.





19 октября архиепископ Кондрусевич встретился с госсекретарем Пьетро Паролином и секретарем по отношениям Святого престола с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

«Во время встречи была обсуждена ситуация в Беларуси и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину для осуществления служения среди своей паствы, — сообщает портал. — Обеспокоенный запретом иерарху вернуться в Беларусь, Святой престол прикладывает максимум усилий с целью скорейшего исправления существующей ситуации и надеется, что проблема будет решена».

Вскоре после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих остановить насилие.

15 августа он обратился к Александру Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, остановить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан». «Люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам. <…> Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», — отметил католический иерарх.

На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству «остепениться и заняться своим делом», а также заявил, что «церкви, костелы не для политики». Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — отметил Лукашенко.

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство. Спустя две недели официальный портал костела в Беларуси со ссылкой на главу Госпогранкомитета Александра Лаппо сообщил, что Кондрусевича не пустили в Беларусь, поскольку милиция объявила его паспорт недействительным.

Решать проблему с возвращением белорусского иерарха на родину в Беларусь 11—14 сентября приезжал архиепископ Галлахер, однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не принесли.

В середине сентября начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун заявил журналистам, что ведомство выясняет моменты, связанные с возможным наличием у архиепископа действительного иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси.

Кондрусевич, будучи уроженцем Беларуси, на момент развала Советского Союза служил в России, соответственно, получил российское гражданство. Вскоре после назначения на Минско-Могилевскую кафедру в 2007 году католический иерарх отказался от российского гражданства в пользу белорусского.