В Минске третий месяц подряд падает промышленное производство

В январе—сентябре 2020 года промышленное производство в Минске составило 13 млрд 671,5 млн рублей, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, следует из данных главного статистического управления столицы.





Падение наблюдается третий месяц подряд и четвертый месяц с начала года. В январе 2020 года к январю 2019-го падение составило 1,3%. Затем наблюдался рост промпроизводства: в январе—феврале — на 1,8%, январе—марте — на 2,4%, январе—апреле — на 1,1%, январе—мае — на 0,8%, январе—июне — на 0,3%. В январе—июле вновь начался спад, и он составил 0,3%, в январе—августе — 0,7%.

В январе—сентябре спад промышленного производства произошел в горнодобывающей промышленности на 32,9%, в обрабатывающей — на 0,5%, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — на 12,9%, изделий из дерева и бумаги, в полиграфической деятельности — на 0,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 24,6%, резиновых, пластмассовых изделий и прочих неметаллических изделий — на 12,3%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — на 7,6%, электрооборудования — на 9,9%, транспортных средств и оборудования — на 2,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 5,1%.

Прирост наблюдался в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 4,9%, химических продуктов — на 4,2%, основных фармацевтических продуктов и препаратов — на 4,9%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 7,9%, машин и оборудования — на 6,2%, прочих готовых изделий, в ремонте и монтаже машин и оборудования — на 8%, в водоснабжении, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 0,4%.