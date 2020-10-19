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В Беларуси снова дорожает топливо

20.10.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С завтрашнего дня в Беларуси дорожает автомобильное топливо, традиционно для страны - на 1 копейку. Такое решение было принято концерном «Белнефтехим».

Там отметили, что с 20 октября 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб., ДТ – 1,79 руб.

В концерне отмечают, что уровень цен на топливо в Беларуси в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах на 15-46% и выше на 16%, чем в РФ, где применяется демпфирующий механизм ценообразования. Кроме того, отмечается, что «Белнефтехим» сохраняет стратегию поэтапного повышения стоимости топлива во избежание резких скачков

«Также максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов», - говорится в заявлении концерна.

В последний раз топливо в Беларуси дорожало 10 мая, также на одну копейку.

 

 
 
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С завтрашнего дня в Беларуси дорожает автомобильное топливо, традиционно для страны - на 1 копейку. Такое решение было принято концерном «Белнефтехим».
 
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