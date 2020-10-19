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Журналистам TUT.BY и Onliner дали 13 и 15 суток ареста
Источник материала: БДГ
Трем журналистам, которые были задержаны в Минске в субботу во время студенческого марша, дали административный арест за участие в несанкционированном митинге.
19 октября в суде Октябрьского района прошли суды над Дарьей Спевак из Onliner, Вадимом Замировским и Всеволодом Зарубиным, которые работают для двух изданий —
Уже в субботу стало известно, что в отношении задержанных начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Сегодня Дарью Спевак приговорили к 13 сутками ареста, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина - к 15 суткам.
Напомним, что в субботу в Минске
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Трем журналистам, которые были задержаны в Минске в субботу во время студенческого марша, дали административный арест за участие в несанкционированном митинге.
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