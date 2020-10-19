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Журналистам TUT.BY и Onliner дали 13 и 15 суток ареста

20.10.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Трем журналистам, которые были задержаны в Минске в субботу во время студенческого марша, дали административный арест за участие в несанкционированном митинге.

19 октября в суде Октябрьского района прошли суды над Дарьей Спевак из Onliner, Вадимом Замировским и Всеволодом Зарубиным, которые работают для двух изданий — TUT.BY и БелаПАН. Всех троих задержали 19 октября во время работы на студенческом марше, который силовики брутального подавили.

Уже в субботу стало известно, что в отношении задержанных начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Сегодня Дарью Спевак приговорили к 13 сутками ареста, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина - к 15 суткам.

Напомним, что в субботу в Минске прошло сразу два марша - студенческий и женский. Первый был жестко подавлен силовиками, второй прошел спокойно.

 
Теги: Минск
 
 
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Трем журналистам, которые были задержаны в Минске в субботу во время студенческого марша, дали административный арест за участие в несанкционированном митинге.
 
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