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Тихановская и Герасименя ищут возможность диалога с МОК

20.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Возможность диалога между Международным Олимпийским комитетом и белорусской оппозицией, включая Фонда спортивной солидарности, обсуждалась сегодня на встрече Светланы Тихановской с депутатами парламента Швейцарии.

«Светлана … подняла вопрос помощи беларусским спортсменам, репрессированным за свои политические взгляды. Во встрече со Светланой приняла участие Александра Герасименя – новый руководитель Фонда спортивной солидарности. Речь ведется также о потенциальном диалоге с Международным Олимпийским комитетом, штаб-квартира которого находится в швейцарской Лозанне», - говорится в сообщении.

Тихановская поблагодарила собеседников за санкции, которые Швейцария приняла в отношении лиц, поддерживающих режим.

«На встрече … обсудили, как Швейцария может поддержать беларусский народ и поучаствовать в переговорах по выходу Беларуси из политического кризиса», - отмечается в сообщении.

 
 
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Возможность диалога между Международным Олимпийским комитетом и белорусской оппозицией, включая Фонда спортивной солидарности, обсуждалась сегодня на встрече...
 
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