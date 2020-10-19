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В Гомеле на свободу вышел журналист Денис Якштас

20.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист «Сильных Новостей» Денис Якштас после 15 суток ареста получил 20 базовых величин штрафа (540 рублей) и вышел на свободу, сообщают «Сильные Новости».


Денис Якштас / gomel.today

Сотрудник "Сильных новостей" был задержан 3 октября. Через два дня его осудили на 15 суток ареста за участие в мирной уличной акции 27 сентября, на которой он работал. Якштаса должны были отпустить еще в воскресенье, но начали новый административный процесс и в понедельник оштрафовали на 540 рублей.

3 октября была задержана жена Дениса Анна Якштас, главный редактор "Сильных новостей". Поскольку у нее двое несовершеннолетних детей, ее не могли осудить на административный арест, и после трех суток за решеткой оштрафовали. Через неделю эта история повторилась.
 
Теги: Новости
 
 
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Журналист «Сильных Новостей» Денис Якштас после 15 суток ареста получил 20 базовых величин штрафа (540 рублей) и вышел на свободу, сообщают «Сильные Новости».
 
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