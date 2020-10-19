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Интенсивность боев на юге Нагорного Карабаха снизилась

20.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Интенсивность боев на южном направлении Нагорного Карабаха снизилась, сообщил в понедельник пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
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Арцрун Ованнисян отметил, что на южном направлении сегодня продолжаются ожесточенные бои. На данный момент накал сражений несколько снизился. Позиционных изменений не было. Также он сообщил о нескольких атаках на севере, после чего азербайджанские войска были отброшены.

Шаткий мир

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана заявило о том, что армянская сторона первая открыла огонь, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Военное положение введено в Армении и НКР, впервые была объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Ереван и Баку с 00:00 18 октября (23:00 по минскому времени 17 октября) объявили перемирие. Но уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

© Sputnik
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

Позиция России

С возобновлением конфликта Россия одна из первых стран призвала стороны к сдержанности. Руководство страны провело ряд телефонных переговоров и встреч с представителями сторон, а также организовало в Москве встречу глав МИД Армении и Азербайджана.

Но, несмотря на все договоренности, военные действия продолжаются с прежней интенсивностью. 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что военные России, Армении и Азербайджана работают над созданием механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В частности, Москва намерена побудить стороны карабахского конфликта согласовать положения, которые позволят в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку и разблокировать экономические связи. Планируется, что данный механизм будет согласован в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше трех недель. Стороны никак не могут договориться.
 
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