Источник материала: Sputnik Беларусь

Долгое время Маша Радионова жила хореографией. Она участвовала в проекте "Ты супер! Танцы". А теперь готовится к переезду – девушка поступила в Казанский федеральный университет.

"Сейчас мои дни кардинально отличаются от тех, когда я участвовала в "Ты супер!". Тогда наш день начинался с тренировки, потом – обед, мы встречались со звездами, затем еще одна тренировка, и мы ложились спать", - рассказывает Маша.

А сейчас она погружена в учебу. Английский, турецкий и корейский языки – вот то, что увлекло Машу Радионову. Танцевать девушка продолжает, но теперь на обучение уходит еще больше времени, чем раньше. Девушка мечтает работать при турецком или южнокорейском посольстве, но впереди еще годы занятий в России.

Специальности "Востоковедение" в Беларуси не оказалось, зато такая обнаружилась сразу в пяти российских вузах. Мария выбрала Казанский федеральный университет.

Переезда не боится, разве что волнуется из-за того, что придется самостоятельно решать вопросы, с которыми раньше помогала разбираться мама. Поход в магазин, готовка – это пугает Машу несколько больше сложностей турецкого и корейского языков. С ними как раз трудностей не возникает.

Занятия в университете уже начались, некоторое время заниматься приходилось дистанционно – пары проводили онлайн. Даже физкультуру! Правда, обходилось без физических упражнений – обходилось теорией.

Но физической активности Маше хватает и без дополнительных занятий спортом. Она по-прежнему танцует и даже знает, как объединить танцы и любовь к корейскому языку. Девушке нравится корейская поп-музыка, именно из-за этого увлечения она и взялась – самостоятельно! – учить новый язык. Так почему бы и не станцевать под корейские песни? Особенно если корреспонденты Sputnik очень уж просят.

Маша могла переехать не в Казань, а в Москву – после "Ты супер!" ей предлагали танцевать в балете "Тодес". Но в российской столице она побоялась "потеряться", тем более, нужно было возвращаться на учебу домой.

И хоть остаться в Москве Маша тогда не решилась, стипендия от Sputnik оказалась очень кстати. Деньги пригодились и для будущего переезда в Казань, и для оплаты курсов иностранных языков.

Смотрите на видео, как сейчас живет участница конкурса "Ты супер!", за которую болели белорусы, и как выглядят дистанционные занятия по турецкому языку.