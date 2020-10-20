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Почему эта компания решилась продавать окна с пожизненной гарантией? История смелого производителя
20.10.2020 06:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как много лет строить устойчивый бизнес в сложной, конкурентной нише? — Постоянно развиваться. Простой ответ, которого так сложно придерживаться. История производителя деревянных окон и дверей
Сегодня компания из Борисовского района поставляет окна на Рублевку, в дома Франции, Германии, Испании. История изменений Wooder продолжается — на этот раз введением «пожизненной гарантии» для клиентов.
— В 2004 году я и мой бизнес-партнер Игорь искали новое направление. На тот момент у нас уже был опыт в разных сферах — оптовой торговле, транспортных услугах… Неожиданно мы встретили своего одноклассника Сергея, начальника производства деревянных окон. Разговорились. Он хотел начать свое дело.
Мы задумались. Идея создавать продукты, с которыми люди живут долгие годы, нам очень понравилась. Мы увидели в ней много простора для инноваций. На этой почве и сошлись. У нас с бизнес-партнером были ресурсы для старта бизнеса, а у одноклассника — компетенции. Сергей стал начальником производства, Игорь — коммерческим директором, а я — директором.
Опыта в управлении производством у меня не было абсолютно. Всему я стал учиться с нуля. Во многом мне было проще, ведь одноклассник эту сферу знал хорошо. В Борисовском районе уже работало несколько похожих производств, и потому с кадрами проблем тоже не возникло. Таким образом, нашей основной задачей стало не просто построить бизнес, а сделать это эффективно.
Мы сформулировали миссию — развиваться постоянно, каждый день. Быть в поиске новых продуктов и решений, улучшать компанию. Каждые несколько лет компания менялась до неузнаваемости. Поделюсь подробнее тремя важным этапами, которые полностью поменяли наш подход к бизнесу:
1. Внедрение бережливого производства.
2. Построение розничной сети продаж.
3. Предложение пожизненной гарантии нашим клиентам.
Оконный бизнес — в чем его суть?
Начну с того, что оконный бизнес — невероятно конкурентная ниша. Откройте любой портал, любую газету — везде окна, окна, окна… Только на территории Беларуси есть более 15 производителей деревянных окон. А ведь есть еще российские, европейские конкуренты. Окна нашего производства дешевле европейских производителей минимум на 40%, а бывает, что и в два раза, но по качеству мы сопоставимы (что не всегда легко доказать).
Наш основной рынок (70% продаж) — российский, а точнее, частные дома в Москве и Подмосковье. Несмотря на конкуренцию, свои изделия мы поставляем не только в дома России и Беларуси, но и в Казахстан, Великобританию, Францию, Германию и Испанию.
Этап 1. Как мы погрузились в бережливое производство
В 2010 году мы начали изучать технологию бережливого производства. Узнал я о ней случайно, просто попалась на глаза книга «Дао Тойота». Этот подход и сейчас для многих производств остается чем-то новым.
Вот что мы сделали:
Приведу более развернутый пример. Одним из основных видов потерь на предприятии считается перепроизводство — производить на одном участке больше, чем может принять следующий. Чтобы это исправить, все предприятие должно ориентироваться на «узкое место». Другими словами, все производственные участки не могут производить больше, чем может принять «узкое место».
Мы свое нашли — это сборка изделия — и под него выравниваем остальные участки. Например, приходим к столяру любого участка и говорим: «Перед тобой подвесной конвейер для оконных рам. Твоя задача — следить, чтобы на нем было ровно 10 изделий». Так мы не позволяем производить на участке больше, чем может принять наше «узкое место».
Что нам дало внедрение бережливого производства? Мы сделали не так много, но даже основных моментов хватило, чтобы ощутить результат:
Что было сложного? Бережливое производство мы внедряли и продолжаем внедрять сами. Получить доступ к информации — это наименьшая сложность, с которой мы столкнулись. Литературы достаточно, основные принципы расписаны подробно, и их хватает, чтобы начать изменения и получить результат. Самое сложное — это работа с персоналом. У нас работает 130 человек, из них половина — на производстве. Сопротивление мы встречали на каждом этапе. Например, очень сложно донести до сотрудника, что если он разместит на своем участке больше изделий, то производительность не увеличит. Уверен, что многие сотрудники до сих пор не до конца понимают смысл того, что мы внедрили. Но согласились и работают по-новому.
Этап 2. Как мы выстраиваем розничную сеть продаж
3 года назад мы приняли новое решение, которое снова полностью поменяло подход к бизнесу. Конкуренция усиливалась. Первая реакция дилеров в кризисный момент — «выкручивание рук» по цене. Кризис 2014 года в России стал последней каплей. Мы решили строить собственную розничную сеть, развивать бренд и больше общаться с конечным клиентом.
Раньше наши продажи полностью велись через дилеров. Теперь мы стали формировать полноценный отдел продаж. С нуля начали изучать, что такое отношения с клиентом, сервис… Активно занялись сайтом, сформировали отдел продаж, монтажные бригады. Мы поставили цель сделать так, чтобы клиент получил все преимущества от пользования нашим продуктом. Все, что было заложено немецкими инженерами и нашим производством.
Сегодня наш отдел делится на 4 специалистов колл-центра и 7 менеджеров по работе с клиентами. Клиент оставляет заявку, попадает в колл-центр, далее переходит к менеджеру по работе с клиентом. Основные заявки приходят с контекстной рекламы, сарафанного радио, социальных сетей и YouTube-канала. До пандемии мы ежегодно принимали участие в международных строительных выставках, например, MosBuild, «Красивые дома», а в Москве открыли шоурум.
Подобрать менеджеров по работе с клиентами оказалось очень нелегким делом. Забегая вперед, до сих пор у нас открыты вакансии, и мы готовы хоть завтра принять новых сотрудников. Вот какие требования усложняли нам поиск:
Так пришло понимание, что лучше вырастить специалиста, чем искать на рынке. И нам это удается. Приведу пример. В 2014 году мы наняли столяра на участок сборки изделий. Уже через 2 года перевели его на должность менеджера по работе с клиентами. А месяц назад он возглавил отдел прямых продаж.Но мало грамотно нанять менеджера, нужно ведь еще и мотивировать. Систему KPI мы меняли много раз. Изначально вводили KPI по 4−5 показателям — например, количество встреч, КП, заказов без рекламации… Два года мы пытались контролировать количество встреч, но этот показатель не нашел понимания у менеджеров. Сейчас у нас вторая попытка его внедрить.
Сегодня у нас 6 показателей: 5 количественных и 1 качественный. Например, сбор обратной связи от клиента. Она нужна, чтобы мы знали, куда развиваться, но получить ее очень сложно, потому что часто с объектом работает не сам заказчик, а его представитель или прораб. Сами заказчики часто слишком заняты, чтобы тратить время на отзыв.
Что мы получили, когда стали выстраивать розничные продажи?
1. Главное, что появилось — чувство осознанности. Мы начали смотреть на бизнес другими глазами. Раньше мы думали, что производим
2. Казалось бы, небольшая, но очень значимая победа: мы получили доступ к обратной связи от наших клиентов. Это дало понимание, куда двигаться. Мы начали видеть, какой ассортимент нужен клиентам, смогли предложить новые продукты, о которых клиенты даже не задумывались. Профильные системы, технологии окраски, формы стеклопакетов, качество стекол — сегодня на рынке выбор неограничен.
Бывали ситуации, когда мы узнавали новое от клиента. Выполняли заказ и анализировали, запускать ли новый продукт как стандарт. Так в наших окнах появились автоматическое открывание створок, решения для раздвижных систем (две створки окна съезжают в одну и образуют пустой проем без импоста). А в одном из последних проектов остекления мы впервые использовали фотоэлементы: двери самостоятельно открываются, когда к ним подходит человек. Не уверен, что эту идею удалось бы донести через дилеров. Все это помогает опережать в идеях конкурентов. На рынке бытует мнение: «За самые сложные заказы берется только Wooder».
Сегодня 40% продаж мы совершаем в розницу. В 2018 году объем продаж вырос на 20%, в 2019 — снова на 20%. Развитие продолжается. Мы открыли шоурум в Нью-Йорке, готовим сайт для рынка США и готовимся к прохождению сертификации на этом рынке в NFRC (National Fenestration Rating Council) — Национальном совете по рейтингам окон и дверей.
Этап 3. Как мы решились на «пожизненную гарантию»
Построив розничные продажи, мы стали задаваться другими вопросами. Как быть более конкурентными? Как поддерживать связь с клиентами? Как дать им уверенность в нашем качестве? Как запомниться надолго? Все это натолкнуло нас на идею.
Мы осознавали, что клиенты живут с нашими изделиями годами, десятилетиями. Окна нашего производства установлены и в моем доме, в наших офисах. Мы уверены, что это изделия с долгим сроком службы. Так мы пришли к идее дать нашим клиентам «пожизненную гарантию». Она дает право бесплатного ремонта в течение 50 лет. Для нас это большой шаг, и в октябре этого года, спустя шесть месяцев работы, мы, наконец, готовы предложить эту возможность.
⇒ В следующем материале мы расскажем:
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Как много лет строить устойчивый бизнес в сложной, конкурентной нише? - Постоянно развиваться. Простой ответ, которого так сложно придерживаться.
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