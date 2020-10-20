Диалоговые площадки по изменениям в Конституцию заработали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От отмены смертной казни до введения института по правам человека: в Минске сегодня обсудили конституционную реформу, передает телеканал «МИР 24».

Такие диалоговые площадки работают во всех областях Беларуси, и там каждый может высказать свое мнение. Для этого собираются эксперты, историки, юристы, молодежь. Специалисты подчеркивают: нужно сохранить все лучшее в главном законе страны и внести необходимые правки с учетом нового времени.

«Нужна такая Конституция, такое перераспределение полномочий органов власти, которое позволит нам, с одной стороны, учесть интересы различных слоев населения, то есть это партийная реформа, а, с другой стороны, сохранить систему управляемости, чтобы мы со временем не остались у разбитого корыта со своим неоромантизмом. Это должна быть взвешенная, трезвая Конституция на будущее, Конституция для успешного государства», – сказал заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Белорусского государственного университета Сергей Калинин.

Такие диалоговые площадки собираются во всех областных и районных центрах Беларуси. Необходимо дать высказаться как можно большему количеству людей, чтобы выработать единый подход в работе над новой Конституцией.