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Диалоговые площадки по изменениям в Конституцию заработали в Беларуси
20.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От отмены смертной казни до введения института по правам человека: в Минске сегодня обсудили конституционную реформу, передает телеканал «МИР 24».
Такие диалоговые площадки работают во всех областях Беларуси, и там каждый может высказать свое мнение. Для этого собираются эксперты, историки, юристы, молодежь. Специалисты подчеркивают: нужно сохранить все лучшее в главном законе страны и внести необходимые правки с учетом нового времени.
Такие диалоговые площадки собираются во всех областных и районных центрах Беларуси. Необходимо дать высказаться как можно большему количеству людей, чтобы выработать единый подход в работе над новой Конституцией.
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Там каждый может высказать свое мнение. Для этого собираются эксперты, историки, юристы, молодежь.
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