Тихановская расскажет о зверствах силовиков Датскому институту противодействия пыткам

Светлана Тихановская просит передать ее команде свидетельства насилия со стороны белорусских силовых структур, чтобы представить их на встрече в Датском институте противодействия пыткам на этой неделе, сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты по итогам ее онлайн-встречи с соотечественниками, находящимися на реабилитации в Чехии.





На встрече было четыре белоруса, которые получили серьезные травмы или подверглись пыткам в учреждениях для отбывания наказаний. Все они сейчас восстанавливаются в Чехии по программе Medevac. Каждый рассказал Тихановской свою историю.

Один из них получил два ранения от резиновых пуль 9 августа, в день президентских выборов. Он провел 15 дней в реанимации, пережил две операции. Еще одному 10 августа во время разгона протеста выстрелили в глаз, зрение до сих пор не вернулось. Пострадавший получил уже четыре письма о том, что расследование дела о его ранении откладывается.

Правозащитники, которые помогают белорусам в Чехии, сообщили на встрече, что к ним продолжают обращаться потерпевшие. Речь как о жертвах недавнего насилия, так и о тех, кто пострадал в первые дни протестов.

Тихановская заявила, что всем оказавшимся в такой ситуации должна быть оказана помощь и все могут рассчитывать на программы поддержки и релокации в дружественных странах Европы.

Согласно информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, Датский институт противодействия пыткам (DIGNITY) является неправительственной организацией. Цель — «помочь в смягчении человеческих страданий, причиняемых пытками». DIGNITY стремится также к предупреждению пыток. Среди задач института: разоблачить и зафиксировать факты пыток с позиций медицинского сообщества; разработать методы клинической диагностики и лечения лиц, переживших пытки, на основе систематических осмотров лиц, ставших жертвами пыток и организованного насилия; применить полученный таким образом опыт в практике обучения и адвокации, внося свой вклад в общемировые усилия по запрещению пыток. DIGNITY «уделяет большое внимание пыткам и жестокому обращению в местах заключения».

По данным белорусских правозащитников, до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по заявлениям пострадавших от пыток. На прошлой неделе генпрокурор Андрей Швед заявил государственному телеканалу «Беларусь 1», что есть процессуальные сроки, всему свое время, будут приняты законные решения по каждому сообщению.