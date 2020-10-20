«Бывшая моего мужчины просто украла все деньги, накопленные за совместную жизнь». Отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

Наша читательница пишет о том, что хочет помочь своему любимому мужчине. По мнению девушки, бывшая жена поступила с ним несправедливо, присвоив себе деньги, накопленные за время совместной жизни. Можно ли доказать этот факт и забрать назад свое, рассказывает адвокат.



Александра Квиткевич, TUT.BY

— Я встречаюсь с мужчиной и хочу ему помочь поделить имущество с бывшей женой. По-человечески мне за него очень обидно. Всю жизнь он ишачил, работал на двух работах, еще и халтуры на дом брал. Его жена — ни дня не работавший экономист. Но, кажется, наэкономила она себе за время жизни с моим мужчиной нормально так. Он отдавал ей все свои заработки, общий бюджет, все дела. Себе оставлял только на карманные расходы.

А она же вроде как экономист — вот он ей и доверял. Что она сделала: пооткрывала на свое имя счетов в банках и все деньги относила туда. После развода мой мужчина так и не добился информации о том, сколько же ему с этого «отложенного» причитается.



Фото: pinterest.com

Когда они еще вместе были, он у нее спрашивал — что с деньгами, сколько там накопилось. Она говорила только, что на квартиру, о которой они мечтают, еще не хватает. На самом деле, по подсчетам моего мужчины, на квартиру там хватало. Если только речь не идет про таунхаус, конечно. Короче, сколько там было денег — сказать сложно. Но что она их в банк носила — это точно так и было.

Мы ходили в разные банки, просили помочь. Но нас везде развернули — сказали, что однозначно ничего не расскажут из-за банковской тайны.

Если честно, мы не уверены даже, что в банках что-то осталась. Бывшая теща хорошо относится к моему мужчине, жалеет его. Она ему рассказала, что дочка ей проговорилась — после развода она снимала деньги со счетов, но вроде как никуда еще потратить не успела. Теперь, видимо, держит их дома, ищет себе нового спонсора.

В общем, мы не знаем, что делать — даже если идти в суд, то с чем? По сути, бывшая просто украла деньги. Но ни одного документа у нас на руках нет. Я пробовала сама позвонить той женщине, она смеется и говорит, что все это придумки про деньги, ничего они не накопили.

Еще у них была машина, тоже на нее записанная. Машину она тоже продала. Говорит, что половину моему мужчине вернула. Но этого не было, она и тут врет! Как быть?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Из письма ясно, что за время брака супруги вместе приобрели автомобиль и сделали денежные накопления. После распада семьи бывшая супруга, по имеющимся у вас сведениям, скрыла (израсходовала) средства по своему личному усмотрению.

Важно знать: если при рассмотрении требования о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, будет установлено, что один из них произвел отчуждение такого имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22.06.2000 года № 5 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»).

Принципиально важно: в соответствии с п. 20 того же постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, в состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на день рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. Если же супруги прекратили вести общее хозяйство до рассмотрения дела, то суд производит раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства.

Что это в вашей ситуации: у вашего мужчины есть возможность в судебном порядке добиться восстановления нарушенных прав с помощью раздела сохранившегося у его бывшей супруги имущества либо путем взыскания с нее денежной компенсации, соответствующей стоимости его доли в этом имуществе.



Фото: pinterest.com

Давайте разберем ситуацию подробнее.

Что касается автомобиля, то ситуация, крайне схожая с вашей, уже рассматривалась в колонке «Новая жена моего бывшего мужа хочет отнять у наших детей квартиру: адвокат комментирует ситуацию» ;

Я рекомендую вашему знакомому изучить статью для разработки алгоритма своих дальнейших действий.

Существенное отличие его ситуации в том, что бывшая жена настаивает: она возвратила ему половину денежных средств, вырученных от продажи автомобиля.

Акцентирую ваше внимание: в гражданском процессе на каждую сторону возложена обязанность доказать те факты и доводы, на которые она ссылается в обоснование своих требований или возражений.

То есть бывшей супруге, которая продала автомобиль, придется доказать факт передачи денежных средств вашему знакомому (например, предоставить расписку о получении им денежных средств, банковские документы о перечислении денег на его расчетный счет и т.д.).

Если доказательства у нее отсутствуют, то, с высокой долей вероятности, суд не признает факт передачи денежных средств. А у вашего знакомого будут все основания для взыскания с бывшей супруги ½ стоимости автомобиля.

С денежными накоплениями, которые в период брака хранились на счетах в банках, всё будет несколько сложнее

Так, вашему мужчине действительно не удастся самостоятельно получить от банков необходимую информацию. Тем не менее, выход есть.

Следует знать: если для юридически заинтересованных в исходе дела лиц предоставление дополнительных доказательств невозможно, в истребовании таких доказательств им содействует суд (ч.3 ст. 179 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь).

Важно: просить у суда содействия можно только в рамках конкретного гражданского дела.

Поэтому для начала я рекомендую вашему знакомому обратиться в суд с иском о взыскании с бывшей супруги стоимости его доли в прибыли от продажи авто. При этом ему нужно либо непосредственно в иске, либо отдельным ходатайством просить суд оказать содействие в истребовании доказательств.

Исходя из своей личной адвокатской практики отмечу, что в подобных ситуациях у банков нужно запрашивать сведения о том, открывались ли в них вклады (депозиты), банковские ячейки, расчетные счета и карт-счета на имя конкретного лица (в данном случае — бывшей супруги) и когда это происходило, а также информацию о движении по ним денежных средств, то есть сведения о том, когда и в каком размере денежные средства передавались на хранение банку, когда и в каком размере происходило снятие денежных средств со счета или их использование иным образом и т.д.

Всю необходимую информацию я рекомендую вашему знакомому запрашивать за определенный период: с момента заключения брака вплоть до настоящего времени. В этом случае из предоставленной банком суду информации будет наглядно видно, во-первых, когда и какие денежные средства поступили на хранение в банки в период брака бывших супругов, являются их совместно нажитым имуществом и подлежат разделу, а, во-вторых, когда и как денежные средства были использованы бывшей супругой.

После получения этой информации, в зависимости от ее содержания, вашему знакомому понадобится уточнить заявленные им первоначально исковые требования к бывшей супруге.

На заметку: суд по заявлению юридически заинтересованных в исходе дела лиц или по своей инициативе может принять меры к обеспечению иска. Мерой по обеспечению иска может быть наложение ареста на имущество, в том числе на денежные средства в пределах цены иска, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц (п. 1 ч.1 ст. 255 ГПК Республики Беларусь).

Рекомендую вашему знакомому ходатайствовать перед судом также о наложении ареста на денежные средства на счетах бывшей супруги (при обнаружении таковых). Это позволит исключить для ответчицы возможность распорядиться спорным имуществом по своему усмотрению до окончания производства по делу и тем самым осложнить или вовсе воспрепятствовать исполнению решения.

Отмечу также, что если в результате запросов в банки подтвердится информация бывшей свекрови о том, что деньги сняты со счетов, это не лишит вашего знакомого права требовать взыскания с ответчицы ½ части тех сумм, которые:

были сняты со счетов после прекращения ведения общего хозяйства без его ведома, согласия и участия;

затем были скрыты либо израсходованы бывшей супругой не на нужды семьи.

Мой личный совет: дела о разделе имущества супругов редко бывают простыми. Они сложны вдвойне, когда один из супругов ведет себя недобросовестно и пытается избежать раздела имущества. Для достижения желаемого результата я рекомендую вашему знакомому прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, в том числе юридическое обоснование вашей позиции, ходатайства, заявления, запросы и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.