Мнение звезд. Почему фоторедакторы вызывают проблемы с психикой у молодежи?

Источник материала: Tut.by

Использование различных фильтров и редакторов в инстаграме давно стало привычным делом. Фоторедакторы, как сахар к чаю, способны «подсластить» снимки, но у них есть и негативная сторона. Кроме забавных ушек или смены теней на фотографии новые приложения позволяют полностью изменить внешность. Из-за этого молодежь начинает страдать от комплексов, стремясь к несуществующему идеалу. Известные красотки испытали эффект фоторедакторов на себе и были в шоке от полученных результатов.





Приложения, у которых нет возрастных ограничений для пользователей, дают возможность похудеть, изменить прическу, расширить улыбку, отбелить зубы и сделать себя на фотографиях намного эффектнее. Кроме этого, с помощью фильтров на снимке можно помолодеть или сделать яркий макияж, рассказывает bigpicture.ru

Психологи забили тревогу, когда у молодежи начало возникать все больше проблем, связанных с комплексами по поводу внешности. Девушки и парни стремятся выглядеть так же идеально, как на отредактированных картинках, но в реальной жизни это, увы, невозможно. Поэтому специалисты обратились к инстаграм-знаменитостям с просьбой указывать, что их опубликованные фотографии были отредактированы.

Четыре известные красотки решили поучаствовать в эксперименте. Они сделали фотографии и пропустили их через популярные фоторедакторы — FaceApp и BodyApp. Их реакция на результат была очень бурной.

Кейси Батчелор





36-летняя телезвезда всегда публикует в соцсетях фотографии без обработки. Увидев, как ее внешность на снимке изменилась после использования приложений, она была в шоке. Кейси задалась вопросом: что люди подумают, увидев ее, настоящую, в реальной жизни?

Актриса говорит, что выглядит на отредактированной фотографии как пластиковая кукла. Она бы никогда не загрузила такое в инстаграм, чтобы не стать плохим примером для молодежи. У Кейси две дочери, и она переживает о вредном влиянии подобных приложений на самооценку девушек.

Малин Андерссон





23-летняя шведская футболистка и телезвезда — активистка движения бодипозитива. Девушка использует соцсети, чтобы вещать о любви к себе и своему телу. Результаты обработки фотографии шокировали ее. Малин считает, что редактирование до неузнаваемости должно быть запрещено. Приложения, которые дают возможность кардинально изменить внешность, по-настоящему опасны и могут нарушить психику пользователей соцсетей. Они разрушают нормальные представления о том, что красота идет изнутри.

Флёр Ист





32-летняя певица сначала не узнала себя на отредактированном снимке. Она считает, что подобные приложения заставляют пользователей чувствовать себя неидеальными и неполноценными. Но самое тревожное — взглянув на переделанную фотографию через несколько часов, Флёр уже не была так шокирована, как в начале. Красотка вынуждена была еще раз сравнить оригинал и отредактированную фотографию, чтобы напомнить себе, как она выглядит на самом деле. Певица не использует фоторедакторы и призывает других пользователей соцсетей не улучшать свои фото.

Бьянка Гаскойн





33-летняя модель и телеведущая страдала от дисморфии — психического заболевания, связанного с переживаниями по поводу недостатков собственной внешности. Увидев, как приложения изменили ее на фотографии, Бьянка испытала беспокойство по поводу того, что молодые люди могут столкнуться с той же проблемой.

Идеальный образ на фото нарушает адекватное восприятие себя и снижает самооценку. Модель говорит, что стоит больше рассказывать об этом в школах, чтобы подростки не путали виртуальную реальность и настоящую жизнь.