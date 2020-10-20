Что такое анонимность в Telegram и как можно узнать личность пользователя? Спросили у эксперта

Источник материала: Tut.by

В последние пару месяцев в Telegram-чатах помимо прочего обсуждаются и вопросы анонимности. Но судя по некоторым сообщениям, пользователи не вполне понимают, что такое анонимность в принципе и из чего она состоит. Чтобы прояснить этот вопрос, 42.TUT.BY побеседовал со специалистом по инфобезопасности.



Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Что такое анонимность?

Наш собеседник попросил не указывать его имя, но согласился разобрать популярные утверждения о приватности и безопасности в Telegram. Так, по его мнению, не существует абсолютной анонимности: всегда есть вероятность, что пользователь оставил «цифровые следы».

— Нет такого понятия, как «анонимность в моменте», — говорит он. — Анонимность гораздо более широкое понятие, которое включает в себя и то, как человек себя ведет, что пишет и с кем общается. Последнее важно, так как деанонимизация человека может проходить и не по его вине: ваши контакты тоже вас деанонимизируют. Например, телефон вашего собеседника и, собственно, переписка с вами могут оказаться в руках злоумышленников.

Нет универсального правила вроде «кликни сюда — и будешь анонимен». Если и искать универсальное правило, то вот оно: если хотите оставаться анонимными, в первую очередь надо не совершать таких действий, за которые вас будут искать и пытаться деанонимизировать. Хотя, конечно, события последних дней показывают, что это не всегда помогает и попыткам деанона могут подвергаться люди, которые открыто выражают свою гражданскую позицию. Так что единственным абсолютно надежным способом является полное отсутствие в Сети.

Как можно узнать личность пользователя? Самый очевидный способ — если человек не скрыл свой номер телефона от других пользователей. Однако стоит помнить, что если кто-то добавил вас в свои контакты в Telegram, то ваш номер останется у него даже после смены приватности настроек.

Скрыть свой номер телефона можно в настройках: «Приватность и безопасность» — «Номер телефона» — выбираете, кто может видеть ваш телефон, все, ваши контакты или никто.

Кроме того, у каждого пользователя в Telegram есть не только юзернейм, имя и номер телефона, к которому привязан аккаунт, но и идентификатор пользователя. То есть когда вы регистрируете аккаунт, то вам присваивается некое число, которое не отображается в профиле, но которое можно получить другими методами.

Даже если вы впоследствии смените номер телефона, юзернейм или имя, то все равно будете идентифицированы Telegram как определенный пользователь.

Этот же идентификатор используется в истории чатов, чтобы «видеть», кто, что и когда писал. То есть, допустим, вы написали что-то в чате неделю назад, затем сменили юзернейм, но сам числовой идентификатор пользователя не изменится, и при желании ваши сообщения можно будет идентифицировать.

Юзернейм — это другое понятие, можно сказать, что это виртуальное «имя», которое отображается у собеседника. По нему легко искать пользователя в Telegram, но сам по себе он не дает представление о личности человека за ним.

Как можно установить личность пользователя?



Фото: burst.shopify.com

Наш собеседник отмечает, что существует ряд практик, которые позволяют затруднить деанонимизацию, например использовать номер телефона, не зарегистрированный на вас лично, убрать реальное имя-фамилию из имени и юзернейма. Но, отмечает специалист, остается еще один фактор — социальная инженерия.

Если не вдаваться в подробности, то, по-простому, это обман с целью заставить вас сделать то, что вы не хотите делать. Причем вы можете даже не догадываться, что ваши действия приведут к каким-либо негативным для вас последствиям.

— Чаще всего такие методы применяются злоумышленниками, чтобы выведать ваши пароли к банковским счетам или получить доступ к вашим аккаунтам. Но они легко могут использоваться и для деанонимизации.

Например, злоумышленник может представиться кем-то благонадежным и попросить вас перейти по ссылке, пообщаться в другом мессенджере или соцсети. Либо попросить совершить действие, которое раскроет важную информацию о вас — допустим, открыть ссылку в браузере и таким образом раскрыть злоумышленнику ваш IP-адрес, или установить «полезное» приложение на ваш мобильный телефон.

Важно понимать, что все системы обеспечения безопасности пользователей как в Telegram, так и в других приложениях были разработаны для защиты от злоумышленников. Такие системы обеспечивают защиту в том случае, когда интернет-провайдеры надежно скрывают информацию о личных данных своих пользователей, а силовые структуры имеют возможность получить доступ к такой информации только в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Собеседник добавляет, что любая социальная инженерия — это весьма трудозатратное мероприятие, и потому для массовой деанонимизации она не годится. Иными словами, человеку нужно выделиться чем-то особенным из миллионов белорусских Telegram-пользователей, чтобы на него обратили внимание и попытались деанонимизировать.

— Причем деанонимизация может происходить не только в результате активного взаимодействия с вами. Существует масса способов собрать информацию о человеке, используя ту информацию, которая уже есть в Сети о вас, — продолжает специалист. — Допустим, самая частая ошибка, когда человек невольно пишет или делает что-то, что его деанонимизирует, даже не осознавая этого.

Был пример, когда некто выложил в одном из чатов «вордовский» документ с каким-то совершенно спокойным призывом вроде обращения в ЖЭС, но забыл, что Word, как и Microsoft Excel, берет ваше имя из учетной записи и указывает его в списке авторов документа. И вот те, кто скачал документ, могли посмотреть эту информацию и легко найти его в соцсетях: у человека была достаточно редкая фамилия.

И это лишь один из случаев. Достаточно, что в одном из чатов ты напишешь, что тебя зовут Вася, в другом — что у тебя есть собака, в третьем — где ты живешь, и вот по этим трем точкам затем можно будет установить, кто ты есть. Есть целое направление разведки на основе открытых источников — можете погуглить по термину OSINT (open source intelligence).

Что делать, если стоит задача полностью анонимизироваться? Для этого, говорит специалист, нужно, чтобы ни телефон человека, ни его IP-адрес, ни то, что он пишет в чатах, не было каким-либо образом привязано к его реальной личности.

Однако если вы пользуетесь Telegram достаточно давно, то, скорее всего, ваша история переписок в чатах уже была проиндексирована поисковиками. Либо же кто-то в своих целях сохранил историю чата, где вы присутствовали.