Белорусские чемпионы смешанных единоборств - о самых зрелищных боях современности

Источник материала: Tut.by

24 октября на главной площадке «Чижовка-Арены» пройдет профессиональный турнир BFC 63 , в котором примут участие сильнейшие бойцы ММА и кикбоксинга Беларуси, России и ближнего зарубежья. В преддверии самых ожидаемых боев осени мы попросили топовых бойцов Беларуси рассказать о наиболее интересных и зрелищных поединках в разных видах боевых единоборств, которые стоит посмотреть каждому. А еще предложили нашим чемпионам вспомнить и свой самый запоминающийся бой.

Владислав Новицкий



Фото: BFC

Владислав — чемпион BFC, мастер спорта по ММА, рукопашному спорту, боевому самбо, грэпплингу, двукратный призер чемпионата Европы по рукопашному бою, призер чемпионата мира по ММА. Вот что он рассказал о самых зрелищных, по его мнению, боях.

Бокс: Мэнни Пакьяо — Флойд Мейвезер (май 2015 года, Лас-Вегас)



Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо. Фото: Reuters / Steve Marcus

— «Битва века», «бой за величие» — как только ни называли журналисты это противостояние. Билеты на этот поединок, поступившие в свободную продажу, были проданы менее чем за минуту! Бой между боксерами оказался самым прибыльным в истории бокса. Совокупный гонорар бойцов составил $ 250 млн, а права на трансляции были куплены в 53 странах мира. Перед боем я ставил на минимальную победу Флойда. Это один из моих любимых боксеров: у него идеальная защита, образцовое движение, он боксирует «как по книжке». Мэнни Пакьяо — боксер более скоростной, взрывной, но боксерское IQ у него заметно ниже, чем у американца. Мейвезер имел преимущество на протяжении всего поединка и полностью сумел переиграть соперника тактически. Он смог удерживать филиппинского боксера на дистанции и почти не пропускал ударов.

Пакьяо старался заставить Мейвезера раскрыться и даже в какой-то момент начал кричать американцу: «Дерись!», но Мейвезер покачал головой и отказался ввязываться в обмен ударами. К последним раундам стало ясно, что Пакьяо сможет выиграть только в том случае, если Мейвезер пропустит удар и окажется в нокдауне. Мейвезер такой ошибки не допустил, а в последнем раунде, понимая, что уже выиграл, заканчивал поединок с поднятой рукой.

ММА: Конор Макгрегор — Жозе Альдо (декабрь 2015 года, Лас-Вегас)



Жозе Альдо — Конор Макгрегор. Фото: Reuters

— Этот бой длился всего 13 секунд. Это самый быстрый нокаут в бою за чемпионский пояс. На примере данного поединка я хочу подчеркнуть важность психологической подготовки к бою. Ведь Макгрегор фактически выиграл это сражение до его начала: ирландец бесцеремонно вырывал у Жозе чемпионский пояс на предматчевой пресс-конференции, говорил, что для победы ему будет достаточно одного раунда, всячески провоцировал и троллил бразильца. То, что никто раньше не пробовал настолько задевать практически непобедимого и гордого Альдо, сработало: в нервозном состоянии Жозе с первых же секунд бросился на Конора. Учитывая антропометрию, размах рук, рефлексы и эмоциональный фон — Макгрегору только это и было нужно. Нокаут получился на загляденье.

Боевое самбо (свой бой)

— Какой-то свой бой очень трудно назвать мегазрелищным. Однако самый эмоциональный поединок у меня был в 2012 году на чемпионате мира по боевому самбо против знаменитого в то время российского бойца-профессионала Али Богаутинова, который уже дрался в UFC. Я же только начинал свою спортивную карьеру и всего после года тренировок отобрался на мировое первенство. И тут в первом же бою передо мной человек, бои которого я с восторгом смотрел по телевизору, восхищался его техникой! Али по прозвищу «Панчер» славился тем, что почти все свои поединки выигрывал нокаутом.

По антропометрии он чуть меньше меня, поэтому я старался держать его на дистанции. Тогда он просто начал переводить бой в партер. В то время борцовских навыков у меня было мало, и россиянин меня просто «забросал» по баллам. Бой я проиграл, но нокаута удалось избежать.

Чингиз Аллазов



Фото: BFC

Чингиз — легендарный белорусский боец тайского бокса и К-1. Провел свыше 300 боев, 14-кратный чемпион мира среди любителей и профессионалов. Амбассадор Gorilla Energy в кикбоксинге. Вот какие бои он советует посмотреть:

ММА . Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор (октябрь 2018, Лас-Вегас)



Фото: John Locher / AP

— Если оставить за скобками весь пиар, который предшествовал этому бою, то в первую очередь советую посмотреть поединок в ракурсе образцово реализованного тактического плана на бой российского атлета. Конор Макгрегор не нашел свою дистанцию. Когда он начал работать очень близко к Хабибу, россиянин легко переводил поединок в партер, а это именно то, чем славится Нурмагомедов. С любым ударником он сразу же начинает переводить в борьбу и там часто легко разбирается с соперниками. Мне понравилось, что Хабиб вычислял его навстречу руками и, самое главное, — хорошо сработал на ногах.

Он как кикбоксер и как ударник на несколько уровней слабее ирландца, однако очень правильно распределяет все свои движения и силу как в борьбе, так и в стойке, правильно подходит к каждому сопернику, потому что самое важное — не как ты отработаешь в стойке, а как отработаешь в целом. Более того, в третьем раунде Хабиб смог на ногах перебить Макгрегора именно правильными передвижениями и ударами навстречу руками. В эти минуты россиянин намеренно играл на территории измотанного ирландца — и раунд получился очень ярким. В четвертом раунде Хабиб снова перевел Конора в излюбленный партер — и выбраться у соперника не было шансов. Все закончилось после болевого приема на шею и челюсть.

MMA . Исраэль Адесанья — Пауло Коста (сентябрь 2020 года, Абу-Даби)



Фото: UFC

— Перед очным поединком у обоих бойцов не было ни одного поражения в лиге UFC. Кроме этого, они — представители абсолютно разных стилей: Исраэль более техничен и выжидает момента для решающей атаки, тогда как Пауло — классический нокаутер, уничтожающий соперников грубой силой. Этого поединка без преувеличения ждал весь спортивный мир. Я перед боем изучил предыдущих соперников Пауло Косты и сделал вывод, что ни с кем и близко похожим на Исраэля бразилец не дрался.

Адесанья с первого раунда навязал сопернику свою игру: обстреливал ноги противника жесткими лоу-киками, тщательно отслеживал атаки Косты и держал его на дистанции. Периодически Исраэль сам шел вперед, неизменно оказываясь точнее и быстрее претендента. Ноги Косты покрылись ссадинами, что несколько притормозило напор Боррачьиньи. Во втором раунде Адесанья спокойно «добил» ногу бразильца, а в одном из разменов Исраэль, наконец, свалил подхрамывающего Косту могучим боковым с левой, после чего жестко добил претендента на титул. Я очень рекомендовал бы всем посмотреть этот бой, для того чтобы оценить, как правильно выработана тактика против очень сильного соперника, ударника, борца. Во время боя у меня складывалось ощущение, что школьник боксирует с профессионалом.

Кикбоксинг (свой бой)

— Из своих боев я отметил бы поединок за звание чемпиона мира по версии WAKO PRO по кикбоксингу в Монте-Карло в весовой категории до 70 кг. Бой у меня был с очень сильным немецким кикбоксером Энрике Келем. Команде соперника удалось навязать нам свою тактику в этом бою. Парень сильно прессовал, шел вперед. Мы были готовы к тому, что он будет давить, но что с таким напором и остервенением — это было немного неожиданно. Его цель понятна — затоптать тебя, не дать двигаться, психологически надломить. Пять раундов, когда он прет на тебя как танк, очень тяжело было выдержать.

Ты же не работаешь с перворазрядником, ты работаешь с таким же профессионалом, как и сам. Эмоционально, конечно, было совсем непросто в этом бою. Несмотря на это, по очкам я минимально выигрывал, но победу могли отдать и той стороне, поэтому обязательно нужен был нокаут. Только в пятом раунде удалось выполнить то, что подсказывал тренер. Удар ногой — и на шаге назад удалось вытянуть соперника на мощный правый боковой. Этот нокаут был признан лучшим нокаутом года.

Турнир по единоборствам BFC 63 Когда: 24 октября, 20.00

Где: « Чижовка-Арена »

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