Белорусы стали получать больше переводов из-за границы. Топ-10 стран, из которых приходят деньги

Источник материала: Tut.by

Количество денежных переводов, полученных из-за границы, выросло в третьем квартале, сообщает Нацбанк. Общая сумма составила почти 84,5 миллиона долларов, средняя сумма одного перевода — почти 274 доллара. Чаще всего деньги в Беларусь приходят из России.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В статистике Нацбанка учитываются только переводы, сделанные через международные системы денежных переводов Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Money Gram, BLIZKO, Contact, Колибри, Faster, Ria Money Transfer.

По данным Нацбанка, в третьем квартале белорусы получили переводов из-за границы на общую сумму 84 миллиона 451 тысяч долларов. По сравнению со вторым кварталом эта сумма увеличилась на 10 миллионов долларов, с первым кварталом — на 16,6 миллиона. Средняя сумма одного полученного перевода в третьем квартале составила 273,73 доллара (во втором квартале — 269,37 доллара, в первом — 243,76 доллара).

Отправлять в другие страны белорусы тоже стали больше денег. Общая сумма отправленных переводов в третьем квартале составила 61 миллион 449,8 тысячи долларов. Это на 11,5 миллионов больше, чем во втором, и на 23,8 миллиона больше, чем в первом. Средняя сумма одного перевода составила 440,67 доллара (во втором квартале — 413,44 доллара, в первом — 327,54 доллара).

Больше всего денег жители Беларуси получают из России — 25,3 миллиона долларов за третий квартал, на втором месте — США (13,5 миллионов), на третьем — Туркменистан (4,6 миллиона). Отправляют тоже чаще всего в Россию — 33 миллиона долларов. Следом идут Украина (5,6 миллиона) и Турция (4,9 миллиона).