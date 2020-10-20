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Репрессии не останавливаются: Наталья Петракова и Константин Грибов покинут гандбольную сборную Беларуси
Источник материала: Партизан
Тренер вратарей Наталья Петракова и начальник команды Константин Грибов покинут женскую сборную Беларуси.
Как стало известно
Петракова и Грибов значатся среди подписантов открытого письма спортсменов против насилия.
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Репрессии не останавливаются: Наталья Петракова и Константин Грибов покинут гандбольную сборную Беларуси
Тренер вратарей Наталья Петракова и начальник команды Константин Грибов покинут женскую сборную Беларуси.
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