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Репрессии не останавливаются: Наталья Петракова и Константин Грибов покинут гандбольную сборную Беларуси

20.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренер вратарей Наталья Петракова и начальник команды Константин Грибов покинут женскую сборную Беларуси.

Как стало известно pressball.by, 31 декабря истекает срок контрактов Натальи Петраковой и Константина Грибова. Новые соглашения им предложены не были.

Петракова и Грибов значатся среди подписантов открытого письма спортсменов против насилия.
 
 
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Тренер вратарей Наталья Петракова и начальник команды Константин Грибов покинут женскую сборную Беларуси.
 
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