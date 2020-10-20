Зарплатный проект для людей 21 века

Источник материала: Myfin

Фото: МТБанк

Когда речь идет о небольшой компании, прийти к консенсусу в таком вопросе, как выбор банка для зарплатного обслуживания довольно просто: на утренней планерке вы решили, что большинство любит тот или иной банк и хочет себе классическую карту со стандартным набором функций, а директор и главбух – хотят «голды». Но что если у вас сотни сотрудников, и вы хотите проявить о них максимальную заботу? Тогда стандартным предложением не обойтись!

– Сегодня в нашей компании более 2 500 сотрудников, абсолютное большинство которых активно пользуется банковскими продуктами, бонусными программами, а значит предъявляет повышенные требования к карточке, на которую они получают зарплату. Мы искали для себя зарплатный проект с широкой линейкой карт – от бесплатных стандартных до премиальных, пользоваться которыми будет комфортно сотрудникам с разными доходами и финансовыми привычками, – рассказала финансовый директор 21vek.by Юлия Шестаковская.

Фото: МТБанк

Simple – это отличная возможность упростить жизнь вашим сотрудникам и выпустить именно ту карту для начисления заработной платы, которой человек будет пользоваться с удовольствием каждый день.

Важные преимущества для вас и ваших сотрудников

Мы уже привыкли, что за зарплатной картой в кошельке стоит на самом деле целый набор дополнительный сервисов, которые должны полностью соответствовать финансовым привычкам ее обладателя. МТБанк позаботился о том, чтобы каждый платёж вашего сотрудника был максимально комфортным и выгодным, а сделать его можно было без отрыва от производства. Интернет-банк и мобильный банк «Мой банк!» позволяет совершать любые платежи в ЕРИП без комиссии, переводить деньги друзьям и близким в несколько кликов по номеру телефона можно через Denegram, а оставить кошелек с картами дома и платить смартфоном позволит партнерство банка с Samsung Pay и Apple Pay.

– Несмотря на то что все мы пользуемся дистанционными сервисами и платежами, наши сотрудники очень ценят возможность снимать наличные со своих зарплатных карт в любом банкомате без комиссий. Это отличная опция и именно она стала основным драйвером нашего перехода на Simple с другого зарплатного проекта. Сотрудникам нравятся сопутствующие «плюшки»: мани-бэк, овердрафт. Люди пользуются и хвалят за то, что все доступно и легко, – делится впечатлениями топ-менеджер.

Simple дает такие важные преимущества, как снятие наличных в любых банкоматах страны без комиссии, мани-бэк не менее 0,5%, возможность выпуска дополнительных карт, овердрафт на специальных условиях на сумму до 10 000 BYN.

Не нужно быть руководителем, чтобы оформить премиальную карту

Сегодня при использовании банковских сервисов бонусов ждут не только топ-менеджеры, но и рядовые сотрудники. Все чаще статусные карты оформляют себе курьеры, операционисты, молодые сотрудники бэк-офиса. Именно поэтому в линейку Simple включены карты с разным набором преференций, которые соответствуют основным запросам людей, находящихся на разных уровнях карьерной лестницы.

– Качественный банковский сервис важен не только для руководителей. Лично мне важно иметь функциональную зарплатную карту, получать сервис высокого уровня от банка и дополнительную поддержку от платежной системы. Но при принятии решения о переходе на Simple мы оценивали вопрос не только с позиции личного удобства, а с позиции индивидуального подхода к нам, как к корпоративному клиенту. Мы получили комфортные тарифы, с банком у нас многолетние надежные отношения, поэтому с удовольствием продолжаем работать, – рассказывает финансовый директор 21vek.by.

МТБанк расширил линейку карт в рамках «Simple», и теперь вам доступен «пластик» уровня Gold, Platinum, Infinite, Black Edition, наделенный специальными бонусами от банка и платежных систем Visa и MasterCard, среди которых: бесплатные посещения бизнес-залов по программе Lounge Key , возможность накапливать мили и тратить их на покупку авиабилетов, туристическая страховка, пакет бесплатного роуминга, беспроцентный грейс-период, скидки у партнеров платежных систем.

Переход на Simple 2500 сотрудников отнял меньше месяца

Simple – это просто не только для начинающих бизнесменов, но и для компаний с сотнями и даже тысячами сотрудников. Линейка карт и набор бонусов к ним сформированы настолько гармонично, что вашим сотрудникам хватит нескольких минут, чтобы понять, какого уровня «пластик» им нужен на данный момент. Немаловажно, что в рамках зарплатного проекта ни вам, ни вашей команде банк не навязывает пакеты карт, которыми в итоге будут у вас пылиться за ненадобностью. Все документы можно заполнить дистанционно и передать в банк через персонального менеджера, который приедет к вам в офис и ответит на любые вопросы.

– На то, чтобы перейти всем составом нашей компании на «Simple», ушло меньше месяца. Оперативно собрали всю информацию о сотрудниках, обновили карты, получили их и пользуемся. Хочется отметить содействие со стороны банка и качественное сопровождение на всех этапах переходного периода. Simple – это действительно просто. Познакомившись со всеми преимуществами зарплатного проекта, реальные сотрудники 21vek.by – продавцы-консультанты, курьеры, менеджеры и другие работники – охотно стали героями рекламной кампании МТБанка «Просто для людей», – резюмировала Юлия Шестаковская.

Simple прост в оформлении и использовании. Все консультации и формальные процедуры директор или бухгалтер компании может получить дистанционно. Зачисление зарплаты и все операции по картам будут проходить мгновенно.



Простых радостей в жизни должно быть больше. Выбирайте для вашей компании комфорт, простоту и выгоду, переходя на зарплатный проект Simple от МТБанка, который создан с применением лучшей экспертизы в банковских технологиях, с учетом позиции не только компании клиента, но и ее сотрудников. Карты от классических до премиальных, бесплатное оформление, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах в Беларуси, манибэк, овердрафт с грейс-периодом, а также многочисленные бонусы для премиальных карт, – это сервис, которого достойны люди 21 века.

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mtbank.by

Simple. Просто для людей