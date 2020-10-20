Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Во вторник погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.





По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами сгустится слабый туман.

Ветер западный умеренный, по северо-восточной половине порывистый, в отдельных районах Витебской и Могилевской областей до сильного.