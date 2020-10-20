Замглавы федерации водного поло поддержал Александру Герасименю

Заместитель председателя Белорусской федерации водного поло Максим Цымбал поддержал трижды призерку Олимпийских игр Александру Герасименю.





Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, руководителем которого является прославленная пловчиха, Цымбал отметил, что лично не знаком с «золотой рыбкой».