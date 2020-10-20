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Правозащитники: в Минске задержали двух человек на провластном шествии пенсионеров
Источник материала: Навiны
По данным правозащитников, прошедшие в понедельник акции пенсионеров не обошлись без задержаний.
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Кроме этого двух человек задержали на провластном шествии. «Криминал» заключался в том, что они достали бело-красно-белые флаги.
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По данным правозащитников, прошедшие в понедельник акции пенсионеров не обошлись без задержаний.
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