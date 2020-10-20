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Правозащитники: в Минске задержали двух человек на провластном шествии пенсионеров

20.10.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным правозащитников, прошедшие в понедельник акции пенсионеров не обошлись без задержаний.

Правозащитники: в Минске задержали двух человек на провластном шествии пенсионеров

Как сообщает ПЦ «Весна» (лишен властью регистрации), после Марша мудрости была задержана женщина, которая развозила дамой участников мероприятия.

Кроме этого двух человек задержали на провластном шествии. «Криминал» заключался в том, что они достали бело-красно-белые флаги.

 
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По данным правозащитников, прошедшие в понедельник акции пенсионеров не обошлись без задержаний.
 
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