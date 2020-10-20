Правозащитники: в Минске задержали двух человек на провластном шествии пенсионеров

По данным правозащитников, прошедшие в понедельник акции пенсионеров не обошлись без задержаний.





Как сообщает ПЦ «Весна» (лишен властью регистрации), после Марша мудрости была задержана женщина, которая развозила дамой участников мероприятия.

Кроме этого двух человек задержали на провластном шествии. «Криминал» заключался в том, что они достали бело-красно-белые флаги.