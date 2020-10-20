Против двух десятков приближенных к Лукашенко бизнесменов Запад может ввести санкции

Около двух десятков толстосумов, приближенных к режиму Александра Лукашенко, могут попасть в «черный» список западных стран.





Как сообщает руководитель «Свободного театра» Николай Халезин, «документы, в которых содержится информация о персонах и компаниях, финансово поддерживающих Александра Лукашенко и членов его семьи, передана в официальные структуры: Госдепартамент США, Европейский Союз, МИД Великобритании, американское Управление по контролю за иностранными активами, в другие заинтересованные международные структуры и институции».

По его словам, это первоначальный список, по мере сбора верифицированной информации он будет расширяться.

«На текущий момент в него входят имена около двух десятков бизнесменов и семидесяти принадлежащих им компаний. До момента принятия списка международными структурами, его содержимое разглашаться не будет», — написал Халезин на своей странице в соцсети.