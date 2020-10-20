Наследники черных воронков. Изучаем микроавтобусы МВД РБ

Источник материала: Onliner Уже который месяц на улицах Минска мы видим обилие необычной спецтехники силовиков, которая прежде появлялась в городе либо очень редко, либо не «светилась» вообще. Что это за машины? Мы уже рассказали про мобильные заграждения , бронетехнику и водометы . Сегодня изучаем совершенно новое явление, массово возникшее только в этом году, — «характерные бусы» МВД РБ.

Словосочетание «характерный бус» сегодня знают и понимают все белорусы. Микроавтобусы с тонированными или зашторенными стеклами, часто без номерных знаков, нередко с людьми без формы и опознавательных знаков, но в масках или балаклавах. Начиная примерно с мая такие машины почти каждый день можно видеть на улицах Минска и других городов Беларуси.

Черный воронок — исторический предшественник

Одним из символов НКВД СССР эпохи сталинских репрессий был черный воронок — автомобиль ГАЗ М-1, или «Эмка». Его использовали органы внутренних дел в своей работе. Справедливости ради надо сказать, что использовался он не потому, что обладал какими-то выдающимися качествами, а просто потому, что это был один из самых массовых легковых автомобилей своего времени. И да, абсолютное большинство «Эмок» сходили с конвейера окрашенными в черный цвет. В частном пользовании таких машин почти не было, поэтому они прочно ассоциировались именно с «органами». Упоминание этого автомобиля есть, например, в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова, а уж в фильмах, воспроизводящих ту эпоху, эти машины присутствуют непременно.





После «Эмки» столь же символичного автомобиля с такой же «славой», пока существовал СССР, не появилось. Но «серьезная заявка на победу» пришла из Беларуси в 2020 году. Машины с белорусских улиц, появление которых непроизвольно заставляет вспомнить исторические черные воронки, изготовлены разными производителями и окрашены в разные цвета, но доминирует синий.

Синий воронок — новая реальность

В июне мы опубликовали статью про темно-зеленые МАЗы-«автозаки». И назвали их тогда «символами эпохи». Имелась в виду 14-летняя эпоха начиная с выборов 2006 года и до выборов нынешних. Теперь тот символ эпохи однозначно «повержен». Символом наших дней по всем признакам становится именно «характерный бус».

Когда именно было закуплено много бусов для МВД, точно не известно, но активизировались они и стали заметны на улицах в мае — июне 2020 года. У «зеленого автозака» появились «младшие братья». И первыми из них стали Volkswagen Transporter T5. Помните первые робкие цепи солидарности еще во времена сбора подписей и регистрации кандидатов? Первые «неизвестные в гражданской одежде» и черных масках приезжали на задержания именно на синих VW T5 без номеров.





Буквально парочка единиц таких машин имелась в МВД и раньше: одна точно есть у «Стрелы», известны экземпляры оперативно-дежурной службы МВД — в темно-синем окрасе со светлыми дверями. Однако в историю автотранспорта белорусских силовиков VW T5 войдет, пожалуй, именно как «характерный бус» уличных задержаний.





Затем ассортимент марок и моделей расширялся, а количество бусов увеличивалось просто на глазах. К VW T5 добавились «маленькие» Ford Transit Custom турецкой сборки и большие Ford Transit российской сборки. Какова причина их появления? Она очевидна — силовики на бусах гораздо более мобильны, чем на тяжелых «автозаках». Два десятка бусов с тактическими задачами справятся лучше, чем два-три «специальных фургона для перевозки личного состава МАЗ-Купава 573150 на шасси МАЗ-533603-240Р2».





Ford Transit Custom — прямой «коллега» и «одноклассник» VW T5, но такой славы, как «тэ-пятый», все же не снискал. Он остается на вторых ролях, но не перестает быть среднеразмерным «характерным бусом».





Автомобили этой модели были у МВД и раньше — тоже темно-синие, но с голубой полосой. Несколько таких работают в оперативно-дежурной службе Минска. Именно Ford Transit Custom с бортовым номером 6202 доставил из РОВД на Окрестина нашу журналистку Дарью Спевак с коллегами.





Постепенно Ford и VW стали, пожалуй, самыми массовыми марками «характерных бусов». Больше всего их в Минске, но встречаются они и во всех областных центрах.





Сами эти бусы вряд ли сколь-либо серьезно отличаются от аналогичных машин, находящихся в собственности у граждан или организаций. Но какое-то специальное дополнительное оснащение у них, предположительно, все-таки есть. Однако проще узнать технические подробности о новых истребителях Су-30СМ , заступивших на боевое дежурство, чем какие-то нюансы комплектации «характерных бусов». Но кое-какие наблюдения и выводы сделать все же можно.

Имперские «Штурмовики»

Эти микроавтобусы впервые гордо показали в марте 2017 года — на параде, посвященном 100-летию белорусской милиции. Тогда диктор обозначил их просто как «специальные автомобили Volkswagen Crafter».

От себя добавим — это «очень специальные» VW Crafter. Обратите внимание на сочетание короткой базы, низкой крыши и двускатной ошиновки. Кроме этого у микроавтобуса сдвижные двери с двух сторон, люк в крыше и отчетливо заметная дуга для опоры автоматического стрелкового оружия наверху. Боковое остекление тоже необычное. Есть большие сдвижные форточки, по две с каждой стороны. Это своеобразные бойницы.





Плюс защитные решетки на окнах и мощный кенгурятник. Да, это не что иное, как современная «тачанка», штурмовой автомобиль СОБРа. Вооруженное ограбление банка, захват заложников и тому подобные события — для появления в городе по таким поводам белорусская фирма «Автомобильные конструкции» и создавала данный тип спецавтомобилей. На параде 2017 года ездили три такие машины.



9 августа 2020 года, еще до того, как закрылись избирательные участки, стало понятно, что «специальных автомобилей Volkswagen Crafter» гораздо больше, чем три. С тех пор «штурм-мобили» можно почти всегда видеть в составе колонн техники силовиков.





Дежурят они и в городе. Кстати, сотрудникам в полной амуниции в них вполне комфортно даже в жару. Каждый такой автомобиль оборудован мощным кондиционером.





На улицах Минска большинство таких машин используются без кенгурятников и решеток на окнах. Но эти аксессуары легко снимаются и вновь монтируются. Для задержания «участников несанкционированных массовых мероприятий» кенгурятники не нужны, но на складах они наверняка припасены.





Появились у силовиков и автомобили аналогичного назначения на базе экзотического MAN TGE. Сдвижные двери с двух сторон — верный признак того, что перед нами именно штурмовой бус спецназа. Об этом же говорит и дополнительная защита перед бампером — с таким на таран идти спокойнее. С высокой степенью вероятности предположим, что к этому MAN TGE тоже приложили руку «Автомобильные конструкции».





Более премиальные Mercedes-Benz Sprinter стали «светиться» совсем недавно. Оказывается, бусы этой модели тоже есть у силовиков, причем в различных «богатых» цветах и в различных вариантах по высоте крыши.





Настоящий бенефис Mercedes-Benz Sprinter состоялся в прошлое воскресенье во время «Партизанского марша». Здесь хорошо видно, что это тоже транспорт спецназа, со сдвижными дверями по обе стороны кузова.





За радиаторной решеткой у этих микроавтобусов установлены стробоскопы. Накрышные кондиционеры на некоторых машинах присутствуют. Номерные знаки — общегражданские.





Как показала практика, штурмовой автомобиль спецназа вполне подходит и для транспортировки задержанных. Такие случаи были отмечены неоднократно.

Полноразмерные бусы «для перевозки личного состава»

Отличие «обычных» бусов ОМОНа от микроавтобусов спецназа — одна сдвижная дверь по правому борту. По сути, здесь все как у маршруток. Самый популярный большой бус ОМОНа — Ford Transit восьмого поколения.

Вспомните дизайн всех микроавтобусов аналогичной размерности других производителей. У кого он самый «злобный»? Именно у Ford Transit.





Строгий черный цвет только усиливает впечатление. В компании «автозаков» и водометов большой Ford Transit выглядит отнюдь не чужеродно. Вряд ли дизайнеры создавали машину именно такой, представляя ее в подобной компании, но получилось брутально и даже в чем-то пугающе.





Впрочем, не все Ford Transit у силовиков зловеще-черные. Есть и машины в светлом окрасе. Помимо версий в макси-базе и с высокой крышей есть короткобазные с низкой крышей.





У самых больших версий часто есть «рюкзак». Именно так на профессиональном сленге называют навесной багажник.





Что силовики возят в таком багажнике — нам не известно, но «характерных бусов», оснащенных «рюкзаками», мы видели довольно много.





Были замечены на улицах и переоборудованные из цельнометаллических фургонов «грузопассы» Ford Transit с отсеком для задержанных в кормовой части. Такие машины делала компания «Автомобильные конструкции».

Гордость отечественного автопрома — микроавтобус МАЗ 281040 — также поставили на службу «под ружье». Помповое. Только у в/ч 3214 таких экс-китайских бусов белорусской сборки не меньше шести.





По сути, «характерные бусы» внешне не отличаются от общегражданских микроавтобусов, междугородних маршруток и т. п. Но есть в них что-то такое, что позволяет безошибочно идентифицировать такие автомобили в транспортном потоке, даже когда встроенные в радиаторную решетку стробоскопы не включены. Любой водитель легко узнает эти машины, а уж пешеходы распознают за версту. Может быть, это аура и соответствующая энергетика?

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