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Наследники черных воронков. Изучаем микроавтобусы МВД РБ
Источник материала: Onliner
Уже который месяц на улицах Минска мы видим обилие необычной спецтехники силовиков, которая прежде появлялась в городе либо очень редко, либо не «светилась» вообще. Что это за машины? Мы уже рассказали про
Словосочетание «характерный бус» сегодня знают и понимают все белорусы. Микроавтобусы с тонированными или зашторенными стеклами, часто без номерных знаков, нередко с людьми без формы и опознавательных знаков, но в масках или балаклавах. Начиная примерно с мая такие машины почти каждый день можно видеть на улицах Минска и других городов Беларуси.
Черный воронок — исторический предшественник
Одним из символов НКВД СССР эпохи сталинских репрессий был черный воронок — автомобиль ГАЗ М-1, или «Эмка». Его использовали органы внутренних дел в своей работе. Справедливости ради надо сказать, что использовался он не потому, что обладал какими-то выдающимися качествами, а просто потому, что это был один из самых массовых легковых автомобилей своего времени. И да, абсолютное большинство «Эмок» сходили с конвейера окрашенными в черный цвет. В частном пользовании таких машин почти не было, поэтому они прочно ассоциировались именно с «органами». Упоминание этого автомобиля есть, например, в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова, а уж в фильмах, воспроизводящих ту эпоху, эти машины присутствуют непременно.
После «Эмки» столь же символичного автомобиля с такой же «славой», пока существовал СССР, не появилось. Но «серьезная заявка на победу» пришла из Беларуси в 2020 году. Машины с белорусских улиц, появление которых непроизвольно заставляет вспомнить исторические черные воронки, изготовлены разными производителями и окрашены в разные цвета, но доминирует синий.
Синий воронок — новая реальность
В июне мы
Когда именно было закуплено много бусов для МВД, точно не известно, но активизировались они и стали заметны на улицах в мае — июне 2020 года. У «зеленого автозака» появились «младшие братья». И первыми из них стали Volkswagen Transporter T5. Помните первые робкие цепи солидарности еще во времена сбора подписей и регистрации кандидатов? Первые «неизвестные в гражданской одежде» и черных масках приезжали на задержания именно на синих VW T5 без номеров.
Буквально парочка единиц таких машин имелась в МВД и раньше: одна точно есть у «Стрелы», известны экземпляры оперативно-дежурной службы МВД — в темно-синем окрасе со светлыми дверями. Однако в историю автотранспорта белорусских силовиков VW T5 войдет, пожалуй, именно как «характерный бус» уличных задержаний.
Затем ассортимент марок и моделей расширялся, а количество бусов увеличивалось просто на глазах. К VW T5 добавились «маленькие» Ford Transit Custom турецкой сборки и большие Ford Transit российской сборки. Какова причина их появления? Она очевидна — силовики на бусах гораздо более мобильны, чем на тяжелых «автозаках». Два десятка бусов с тактическими задачами справятся лучше, чем два-три «специальных фургона для перевозки личного состава МАЗ-Купава 573150 на шасси МАЗ-533603-240Р2».
Ford Transit Custom — прямой «коллега» и «одноклассник» VW T5, но такой славы, как «тэ-пятый», все же не снискал. Он остается на вторых ролях, но не перестает быть среднеразмерным «характерным бусом».
Автомобили этой модели были у МВД и раньше — тоже темно-синие, но с голубой полосой. Несколько таких работают в оперативно-дежурной службе Минска. Именно Ford Transit Custom с бортовым номером 6202 доставил из РОВД на Окрестина нашу журналистку Дарью Спевак с коллегами.
Постепенно Ford и VW стали, пожалуй, самыми массовыми марками «характерных бусов». Больше всего их в Минске, но встречаются они и во всех областных центрах.
Сами эти бусы вряд ли сколь-либо серьезно отличаются от аналогичных машин, находящихся в собственности у граждан или организаций. Но какое-то специальное дополнительное оснащение у них, предположительно, все-таки есть. Однако проще узнать технические подробности о
Имперские «Штурмовики»
Эти микроавтобусы впервые гордо показали в марте 2017 года — на параде, посвященном 100-летию белорусской милиции. Тогда диктор обозначил их просто как «специальные автомобили Volkswagen Crafter».
От себя добавим — это «очень специальные» VW Crafter. Обратите внимание на сочетание короткой базы, низкой крыши и двускатной ошиновки. Кроме этого у микроавтобуса сдвижные двери с двух сторон, люк в крыше и отчетливо заметная дуга для опоры автоматического стрелкового оружия наверху. Боковое остекление тоже необычное. Есть большие сдвижные форточки, по две с каждой стороны. Это своеобразные бойницы.
Плюс защитные решетки на окнах и мощный кенгурятник. Да, это не что иное, как современная «тачанка», штурмовой автомобиль СОБРа. Вооруженное ограбление банка, захват заложников и тому подобные события — для появления в городе по таким поводам белорусская фирма «Автомобильные конструкции» и создавала данный тип спецавтомобилей. На параде 2017 года ездили три такие машины.
9 августа 2020 года, еще до того, как закрылись избирательные участки, стало понятно, что «специальных автомобилей Volkswagen Crafter» гораздо больше, чем три. С тех пор «штурм-мобили» можно почти всегда видеть в составе колонн техники силовиков.
Дежурят они и в городе. Кстати, сотрудникам в полной амуниции в них вполне комфортно даже в жару. Каждый такой автомобиль оборудован мощным кондиционером.
На улицах Минска большинство таких машин используются без кенгурятников и решеток на окнах. Но эти аксессуары легко снимаются и вновь монтируются. Для задержания «участников несанкционированных массовых мероприятий» кенгурятники не нужны, но на складах они наверняка припасены.
Появились у силовиков и автомобили аналогичного назначения на базе экзотического MAN TGE. Сдвижные двери с двух сторон — верный признак того, что перед нами именно штурмовой бус спецназа. Об этом же говорит и дополнительная защита перед бампером — с таким на таран идти спокойнее. С высокой степенью вероятности предположим, что к этому MAN TGE тоже приложили руку «Автомобильные конструкции».
Более премиальные Mercedes-Benz Sprinter стали «светиться» совсем недавно. Оказывается, бусы этой модели тоже есть у силовиков, причем в различных «богатых» цветах и в различных вариантах по высоте крыши.
Настоящий бенефис Mercedes-Benz Sprinter состоялся в прошлое воскресенье во время «Партизанского марша». Здесь хорошо видно, что это тоже транспорт спецназа, со сдвижными дверями по обе стороны кузова.
За радиаторной решеткой у этих микроавтобусов установлены стробоскопы. Накрышные кондиционеры на некоторых машинах присутствуют. Номерные знаки — общегражданские.
Как показала практика, штурмовой автомобиль спецназа вполне подходит и для транспортировки задержанных. Такие случаи были отмечены неоднократно.
Полноразмерные бусы «для перевозки личного состава»
Отличие «обычных» бусов ОМОНа от микроавтобусов спецназа — одна сдвижная дверь по правому борту. По сути, здесь все как у маршруток. Самый популярный большой бус ОМОНа — Ford Transit восьмого поколения.
Вспомните дизайн всех микроавтобусов аналогичной размерности других производителей. У кого он самый «злобный»? Именно у Ford Transit.
Строгий черный цвет только усиливает впечатление. В компании «автозаков» и водометов большой Ford Transit выглядит отнюдь не чужеродно. Вряд ли дизайнеры создавали машину именно такой, представляя ее в подобной компании, но получилось брутально и даже в чем-то пугающе.
Впрочем, не все Ford Transit у силовиков зловеще-черные. Есть и машины в светлом окрасе. Помимо версий в макси-базе и с высокой крышей есть короткобазные с низкой крышей.
У самых больших версий часто есть «рюкзак». Именно так на профессиональном сленге называют навесной багажник.
Что силовики возят в таком багажнике — нам не известно, но «характерных бусов», оснащенных «рюкзаками», мы видели довольно много.
Были замечены на улицах и переоборудованные из цельнометаллических фургонов «грузопассы» Ford Transit с отсеком для задержанных в кормовой части. Такие машины делала компания «Автомобильные конструкции».
Гордость отечественного автопрома — микроавтобус МАЗ 281040 — также поставили на службу «под ружье». Помповое. Только у в/ч 3214 таких экс-китайских бусов белорусской сборки не меньше шести.
По сути, «характерные бусы» внешне не отличаются от общегражданских микроавтобусов, междугородних маршруток и т. п. Но есть в них что-то такое, что позволяет безошибочно идентифицировать такие автомобили в транспортном потоке, даже когда встроенные в радиаторную решетку стробоскопы не включены. Любой водитель легко узнает эти машины, а уж пешеходы распознают за версту. Может быть, это аура и соответствующая энергетика?
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Уже который месяц на улицах Минска мы видим обилие необычной спецтехники силовиков, которая прежде появлялась в городе либо очень редко, либо не «светилась»...
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