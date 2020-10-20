Почти 900 грузовиков стоят в очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Около 900 грузовых автомобилей находятся на границе Беларуси со странами Евросоюза во вторник утром, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны сохраняются уже пятую неделю. Число грузовиков то сокращается, то увеличивается. В минувший понедельник в пунктах пропуска находилось более 1080 авто. По данным Госпрогранкомитета на 8:00 вторника, в очередях все еще стоят более 890 фур.

Самая сложная ситуация по-прежнему наблюдается на белорусско-литовской границе. Больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог - более 220. В пункте пропуска "Бенякони" находится более 190 фур, в "Привалке" - более 140. Небольшая очередь из 20 большегрузов наблюдается в пункте пропуска "Котловка".

На границе с Латвией очереди уменьшились. В пункте пропуска "Урбаны" выезда в ЕС сейчас ждут более 50 фур. В "Григоровщине" автомобилей в пять раз меньше - всего около 10.

Также есть небольшие затруднения с пересечением белорусско-польской границы. Так, в пункте пропуска "Брузги" в очереди стоят более 170 грузовых авто, в "Берестовице" - более 90.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

В понедельник в ГПК заявили , что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

Читайте также: