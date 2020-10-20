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Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном

20.10.2020 09:17 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Евгения Тюленева. Фото с сайта probusiness.io

Летом 2020 на мировом рынке смартфонов сменился лидер бренд HUAWEI вышел на первое место по объемам продаж. Вместе с новейшими технологиями и отличным дизайном секрет популярности продуктов производителя и в том, что они решают важные, актуальные задачи своих пользователей. Быстро, удобно и безопасно. 

В принципе, смартфон уже давно мультифункциональное устройство. Одна из важных функций, которые он выполняет, — управление личными финансами. Например, уже сейчас белорусские владельцы HUAWEI и бренда HONOR могут расплатиться за покупки, просто приложив смартфон к обычному терминалу для оплаты. Это стало возможным благодаря появлению в магазине приложений AppGallery сервиса Кошелёк Pay, который появился для белорусских пользователей смартфонов этих двух брендов.

В чем удобства бесконтактных оплат? Как это дает ощущение свободы и экономит время? Как работает приложение Кошелёк Pay? У Национального директора конкурса TOP OF THE WORLD PLUS SIZE Belarus, предпринимателя и модели plus size Евгении Тюленевой есть по этому поводу личная история — уйдя с работы в офисе, она в буквальном смысле сменила большую деловую сумку — на маленькую дамскую сумочку. Портмоне туда уже не помещалось. Читайте, что было дальше.

— Три года назад я ушла из офиса в свободное плавание. Соответственно, отказалась от большой женской сумки, в которой носила ежедневник, деловые документы. 
Конечно, изменения коснулись и большого портмоне его решила сменить на зажим для денег. Раньше оно было почти такого же размера, как сегодня моя дамская сумочка.  До сих пор помню момент, когда вынимала все содержимое кошелька, и оттуда выпала куча банковских, бонусных и скидочных карточек. Я их куда-то выложила, а через некоторое время многие из  них потерялись: когда носить их стало неудобно, ты на них «забиваешь».

Пришлось пользоваться только одной банковской картой. Например, в день я стараюсь делать по 10 000 шагов, поэтому много гуляю  часто по вечерам беру своих собак и иду с ними на улицу. При этом по дороге иногда хочется зайти за кофе, купить воды. Берешь деньги, потом тебе сдачу монетками надают и уже неудобно. Кошелек или сумку на вечернюю прогулку тем более брать не хочется  тоже, согласитесь, неудобно. 

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

В поисках решения я начала использовать свой смартфон. Установила приложение «Кошелёк» на HUAWEI Р 40 Pro. Оно позволяет не носить кучу банковских карт с собой сейчас я рассчитываюсь бесконтактным способом, просто приложив экран смартфона к терминалу. Расскажу о своих впечатлениях.

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

⇒ Кошелёк Pay приложение бесконтактных оплат для пользователей смартфонов HUAWEI  и HONOR, которое  доступно держателям карточек Белагропромбанка, Белинвестбанка и Беларусбанка разных типов: Mastercard, Maestro и кобейджинговых карточек Maestro.

Вскоре владельцы карт других белорусских банков также смогут использовать смартфоны HUAWEI для оплаты в одно касание. Сервис также будет доступен по всему миру: везде, где принимаются бесконтактные карты. 

Как работает приложение

У смартфонов  HUAWEI есть собственный магазин приложений AppGallery.  Там множество сервисов десятки тысяч. Здесь и новости, и игры, и вызов такси, и погода. 
Постоянно сюда добавляются сотни приложений по разным темам. 
Конечно, и по теме финансов тоже: курсы валют, банковские мобильные сервисы, сервисы для управления личными финансами.

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

При этом найти приложение Кошелёк Pay достаточно просто:  можно ввести его название в строке поиска в  AppGallery:

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

Приложение бесплатное, устанавливается в течение минуты. Сразу после установки на рабочем столе смартфона появляется иконка:

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

Вот и все, им можно пользоваться. Например, привязывать банковскую карту к своему смартфону:

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

Кстати, условия обслуживания банковской платежной карточки при регистрации ее в сервисе «Кошелёк» не меняются:

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

Мои впечатления: это очень удобно! 

После установки приложения я пользовалась им несколько дней. Впечатления отличные.

1. Скорость: доли секунды. Кошелёк Pay не требует непрерывного подключения смартфона к интернету и позволяет выполнить несколько транзакций без подключения к сети. Все оплаты совершаются меньше чем за секунду!

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

2. Безопасность: я спокойна. Раньше, выходя на прогулку, я носила с собой карточку. Но ты всегда чувствуешь страх, что когда будешь доставать телефон из кармана, она «улетит». Придется затем ее блокировать, перевыпускать, плюс ею могут воспользоваться злоумышленники. 

С появлением приложения для бесконтактных оплат проблема решена: ты выходишь из дома с одним телефоном, в любой момент можешь зайти в любимое кафе, даже если вышел на прогулку.

Если что-то случится с телефоном, он будет заблокирован паролем, и банковской карточкой, которая привязана к приложению, никто не воспользуется.

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

Я также узнала, что в приложении используется международный стандарт безопасности индустрии платежных карт, который называется PCI DSS. Он разработан специальным Советом по безопасности индустрии платежных карт, в который входят представители крупнейших международных платежных систем Visa, Mastercard, American Express, JCB и Discover. Сервисы, которые работают по этим правилам, должны соблюдать 12 требований по обеспечению хранения, безопасности и передачи финансовых данных по всему миру.

В общем, если не разбираться в технических подробностях, отмечу: это очень высокая степень защиты. 

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

У сервиса нет доступа к данным платежной карточки и ее счету — информация передается продавцу в зашифрованном виде. 

3. Конечно, удобство для личных финансов. В приложении сохраняется  вся история платежей: выписка формируется автоматически. Кроме того, есть возможность привязать бонусную или скидочную карту.

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

Что я могу посоветовать? Пользуйтесь!

Экономия времени, быстрота, удобство: бесконтактные платежи  просто необходимы сегодня. Весь мир переходит на безналичные оплаты, и расчеты в одно касание помогают этому.

Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном
Фото: probusiness.io

Я буду ждать, что в скором времени в Кошелёк Pay появятся возможности для регистрации карточек всех белорусских банков. И тогда в моей дамской сумочке бумажные деньги и монеты станут вообще редкостью.

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Благодарим ресторан EVO за помощь в организации съемки

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Летом 2020 на мировом рынке смартфонов сменился лидер - бренд HUAWEI вышел на первое место по объемам продаж. Вместе с новейшими технологиями и отличным дизайном секрет...
 
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