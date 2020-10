Модель Евгения Тюленева рассказывает, как отказалась от кошелька в пользу оплат смартфоном

Источник материала: ProBusiness



Летом 2020 на мировом рынке смартфонов сменился лидер — бренд HUAWEI вышел на первое место по объемам продаж. Вместе с новейшими технологиями и отличным дизайном секрет популярности продуктов производителя и в том, что они решают важные, актуальные задачи своих пользователей. Быстро, удобно и безопасно.

В принципе, смартфон уже давно — мультифункциональное устройство. Одна из важных функций, которые он выполняет, — управление личными финансами. Например, уже сейчас белорусские владельцы HUAWEI и бренда HONOR могут расплатиться за покупки, просто приложив смартфон к обычному терминалу для оплаты. Это стало возможным благодаря появлению в магазине приложений AppGallery сервиса Кошелёк Pay, который появился для белорусских пользователей смартфонов этих двух брендов.

В чем удобства бесконтактных оплат? Как это дает ощущение свободы и экономит время? Как работает приложение Кошелёк Pay? У Национального директора конкурса TOP OF THE WORLD PLUS SIZE Belarus, предпринимателя и модели plus size Евгении Тюленевой есть по этому поводу личная история — уйдя с работы в офисе, она в буквальном смысле сменила большую деловую сумку — на маленькую дамскую сумочку. Портмоне туда уже не помещалось. Читайте, что было дальше.

— Три года назад я ушла из офиса в свободное плавание. Соответственно, отказалась от большой женской сумки, в которой носила ежедневник, деловые документы.

Конечно, изменения коснулись и большого портмоне — его решила сменить на зажим для денег. Раньше оно было почти такого же размера, как сегодня моя дамская сумочка. До сих пор помню момент, когда вынимала все содержимое кошелька, и оттуда выпала куча банковских, бонусных и скидочных карточек. Я их куда-то выложила, а через некоторое время многие из них потерялись: когда носить их стало неудобно, ты на них «забиваешь».

Пришлось пользоваться только одной банковской картой. Например, в день я стараюсь делать по 10 000 шагов, поэтому много гуляю — часто по вечерам беру своих собак и иду с ними на улицу. При этом по дороге иногда хочется зайти за кофе, купить воды. Берешь деньги, потом тебе сдачу монетками надают — и уже неудобно. Кошелек или сумку на вечернюю прогулку тем более брать не хочется — тоже, согласитесь, неудобно.



В поисках решения я начала использовать свой смартфон. Установила приложение «Кошелёк» на HUAWEI Р 40 Pro. Оно позволяет не носить кучу банковских карт с собой — сейчас я рассчитываюсь бесконтактным способом, просто приложив экран смартфона к терминалу. Расскажу о своих впечатлениях.



⇒ Кошелёк Pay — приложение бесконтактных оплат для пользователей смартфонов HUAWEI и HONOR, которое доступно держателям карточек Белагропромбанка, Белинвестбанка и Беларусбанка разных типов: Mastercard, Maestro и кобейджинговых карточек Maestro.

Вскоре владельцы карт других белорусских банков также смогут использовать смартфоны HUAWEI для оплаты в одно касание. Сервис также будет доступен по всему миру: везде, где принимаются бесконтактные карты.

Как работает приложение

У смартфонов HUAWEI есть собственный магазин приложений AppGallery. Там множество сервисов — десятки тысяч. Здесь и новости, и игры, и вызов такси, и погода.

Постоянно сюда добавляются сотни приложений по разным темам.

Конечно, и по теме финансов тоже: курсы валют, банковские мобильные сервисы, сервисы для управления личными финансами.



При этом найти приложение Кошелёк Pay достаточно просто: можно ввести его название в строке поиска в AppGallery:



Приложение бесплатное, устанавливается в течение минуты. Сразу после установки на рабочем столе смартфона появляется иконка:



Вот и все, им можно пользоваться. Например, привязывать банковскую карту к своему смартфону:



Кстати, условия обслуживания банковской платежной карточки при регистрации ее в сервисе «Кошелёк» не меняются:



Мои впечатления: это очень удобно!

После установки приложения я пользовалась им несколько дней. Впечатления — отличные.

1. Скорость: доли секунды. Кошелёк Pay не требует непрерывного подключения смартфона к интернету и позволяет выполнить несколько транзакций без подключения к сети. Все оплаты совершаются меньше чем за секунду!



2. Безопасность: я спокойна. Раньше, выходя на прогулку, я носила с собой карточку. Но ты всегда чувствуешь страх, что когда будешь доставать телефон из кармана, она «улетит». Придется затем ее блокировать, перевыпускать, плюс ею могут воспользоваться злоумышленники.

С появлением приложения для бесконтактных оплат проблема решена: ты выходишь из дома с одним телефоном, в любой момент можешь зайти в любимое кафе, даже если вышел на прогулку.

Если что-то случится с телефоном, он будет заблокирован паролем, и банковской карточкой, которая привязана к приложению, никто не воспользуется.



Я также узнала, что в приложении используется международный стандарт безопасности индустрии платежных карт, который называется PCI DSS. Он разработан специальным Советом по безопасности индустрии платежных карт, в который входят представители крупнейших международных платежных систем Visa, Mastercard, American Express, JCB и Discover. Сервисы, которые работают по этим правилам, должны соблюдать 12 требований по обеспечению хранения, безопасности и передачи финансовых данных по всему миру.

В общем, если не разбираться в технических подробностях, отмечу: это очень высокая степень защиты.



У сервиса нет доступа к данным платежной карточки и ее счету — информация передается продавцу в зашифрованном виде.

3. Конечно, удобство для личных финансов. В приложении сохраняется вся история платежей: выписка формируется автоматически. Кроме того, есть возможность привязать бонусную или скидочную карту.



Что я могу посоветовать? Пользуйтесь!

Экономия времени, быстрота, удобство: бесконтактные платежи просто необходимы сегодня. Весь мир переходит на безналичные оплаты, и расчеты в одно касание помогают этому.



Я буду ждать, что в скором времени в Кошелёк Pay появятся возможности для регистрации карточек всех белорусских банков. И тогда в моей дамской сумочке бумажные деньги и монеты станут вообще редкостью.

