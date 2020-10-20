ГАИ Гомельщины создала телеграм-канал, куда можно сообщать о недостатках на дорогах

Источник материала: Tut.by

ГАИ Гомельщины создала группу в Telegram, куда можно писать о неисправных светофорах, поврежденных дорожных знаках, нечеткой разметке и других недостатках на местных дорогах.





Группа называется «СМЭП Гомель: светофоры, знаки, разметка» и создана, как сообщили в милиции, «для получения оперативной информации об имеющихся недостатках на дорогах области».

Админ группы обещает подписчикам своевременное решение накопившихся вопросов.