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ГАИ Гомельщины создала телеграм-канал, куда можно сообщать о недостатках на дорогах

20.10.2020 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ГАИ Гомельщины создала группу в Telegram, куда можно писать о неисправных светофорах, поврежденных дорожных знаках, нечеткой разметке и других недостатках на местных дорогах.


Группа называется «СМЭП Гомель: светофоры, знаки, разметка» и создана, как сообщили в милиции, «для получения оперативной информации об имеющихся недостатках на дорогах области».

Админ группы обещает подписчикам своевременное решение накопившихся вопросов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Админ группы обещает подписчикам своевременное решение накопившихся вопросов.
 
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