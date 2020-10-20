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У Джеффа Бриджеса обнаружили онкологическое заболевание
Источник материала: Tut.by
Известный американский актер Джефф Бриджес сообщил в Twitter, что у него диагностирована лимфома. Он написал, что уже начал курс лечения, а прогноз по выздоровлению — положительный,
Джефф Бриджес: «Как сказал бы Чувак, обнаружилось новое дерьмо. Мне диагностировали лимфому. И хотя это серьезное заболевание, мне повезло, у меня отличная команда врачей и их прогноз положительный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе своего выздоровления».
Джефф Бриджес наиболее известен по роли Чувака в комедии братьев Коэнов «Большой Лебовски». Также он снимался в фильмах «Последний киносеанс», «Громобой и Быстроножка», «Знаменитые братья Бейкеры», «Король-рыбак», «Претендент», «Железная хватка», «Дорога на Арлингтон», «Планета Ка-Пэкс», «Трон» и многих других.
За роль в картине «Сумасшедшее сердце» Бриджес был удостоен «Оскара» и «Золотого глобуса».
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