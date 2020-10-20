Volkswagen анонсировал самую мощную версию Golf GTI

Источник материала: Tut.by

В 2016 году Volkswagen по случаю 40-летнего юбилея модели Golf GTI добавил в гамму «разогретого» хэтчбека особую модификацию Clubsport. Такая версия будет и у машины нового поколения.





Напомним, что новый Golf GTI на базе хэтчбека восьмого поколения дебютировал зимой этого года. Для самых преданных энтузиастов Golf GTI его «заряда» может показаться недостаточно, видимо поэтому немцы решили сохранить версию Clubsport и в новом поколении модели.





Если на стандартном Golf GTI двухлитровая турбо-«четверка» развивает 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента, то у GTI Clubsport отдача выросла до 300 л.с. и 400 Нм. Все потому, что двигатель обрел увеличенный интеркулер, более производительный турбокомпрессор Continental и новую программу управления. В паре с 7-ступенчатым «роботом» такой агрегат разгоняет переднеприводную «пятидверку» до 100 км/ч менее чем за 6 секунд, но больше 250 км/ч машина не наберет — сработает ограничитель.





Шасси у GTI Clubsport — с новыми пружинами и амортизаторами в подвеске, увеличенным развалом передних колес и дифференциалом с электромеханической блокировкой на передней оси. Дорожный просвет уменьшился на 10 мм, спереди установлены усиленные тормоза.





Из внешних отличий GTI Clubsport — новые бамперы, задний диффузор и новый спойлер на пятой двери, более крупные патрубки выхлопа и оригинальные 18-дюймовые колесные диски. Сиденья в салоне отделаны двухцветной перфорированной кожей, также появилась прострочка красного цвета.









Стоимость и дата начала продаж нового Golf GTI Clubsport пока держатся в секрете.