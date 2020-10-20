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Volkswagen анонсировал самую мощную версию Golf GTI
Источник материала: Tut.by
В 2016 году Volkswagen по случаю 40-летнего юбилея модели Golf GTI добавил в гамму «разогретого» хэтчбека особую модификацию Clubsport. Такая версия будет и у машины нового поколения.
Напомним, что новый
Если на стандартном Golf GTI двухлитровая турбо-«четверка» развивает 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента, то у GTI Clubsport отдача выросла до 300 л.с. и 400 Нм. Все потому, что двигатель обрел увеличенный интеркулер, более производительный турбокомпрессор Continental и новую программу управления. В паре с 7-ступенчатым «роботом» такой агрегат разгоняет переднеприводную «пятидверку» до 100 км/ч менее чем за 6 секунд, но больше 250 км/ч машина не наберет — сработает ограничитель.
Шасси у GTI Clubsport — с новыми пружинами и амортизаторами в подвеске, увеличенным развалом передних колес и дифференциалом с электромеханической блокировкой на передней оси. Дорожный просвет уменьшился на 10 мм, спереди установлены усиленные тормоза.
Из внешних отличий GTI Clubsport — новые бамперы, задний диффузор и новый спойлер на пятой двери, более крупные патрубки выхлопа и оригинальные 18-дюймовые колесные диски. Сиденья в салоне отделаны двухцветной перфорированной кожей, также появилась прострочка красного цвета.
Стоимость и дата начала продаж нового Golf GTI Clubsport пока держатся в секрете.
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В 2016 году Volkswagen по случаю 40-летнего юбилея модели Golf GTI добавил в гамму «разогретого» хэтчбека особую модификацию Clubsport. Такая версия будет и у машины нового...
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