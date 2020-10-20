Как правильно разделить комнату на зоны работы и отдыха? Советы дизайнера и реальные примеры

Источник материала: Tut.by

Владельцы небольших квартир часто сталкиваются с ситуацией, когда одну комнату нужно разделить на несколько зон, что особенно актуально в период пандемии и «удаленки». Мы посмотрели, как зонировали спальню хозяева квартир из объявлений на «Куфаре», и узнали у дизайнера, на что нужно обращать внимание, чтобы сделать это грамотно.



Катя Никонович , дизайнер интерьера

Катя Никонович говорит, что современный дизайн интерьера — это забота о себе, о своем физическом и эмоциональном здоровье.

— Именно поэтому сегодня тренды и здравый смысл призывают нас отказываться от комнат-трансформеров. Спать на раскладном диване и жертвовать спальней в угоду гостиной — неправильно. Ничто не сравнится с хорошим матрасом для здорового сна. Да и на «удаленке» стало очевидно, что работать там, где спишь, неэффективно.

Работать в кровати, может, и романтично, но не так удобно, как это может показаться. Для начала это расслабляет и не располагает к концентрации внимания, считает дизайнер.

— На работу нужно настраиваться, и для этого хорошо бы иметь специально отведенное место, эргономичное и функциональное. Не каждый может позволить себе отдельный кабинет, но путем зонирования пространства рабочее место выделить можно. Если не прибегать к перегородкам, к текстилю, то с помощью цвета, отделки или декора.

Если в комнате нужно предусмотреть и спальную, и гостиную зоны, то лучше поставить кровать в некотором отдалении от входа в комнату: так приватная зона не будет находиться на пути гостей.



Квартира по ул. Гало, дом 76. Общая площадь 43,6 м², жилая — 17,2 м². Стоимость: 78 500 долларов

— Самый простой способ зонирования помещения — возведение перегородки в виде сплошной стены из гипсокартона, кирпича, блоков и других материалов. Но этот вариант подходит для тех, у кого в комнате есть несколько окон.



Квартира по ул. Ландера, д. 14. Общая площадь — 33,5 м², жилая - 17,3 м². Стоимость 47 700 долларов



Квартира по ул. Мстиславца, д. 17. Общая площадь 41,7 м², жилая — 30,7 м². Стоимость 89 000 долларов

Если при зонировании комнаты используется стеллаж, нужно обратить внимание на его наполнение.

— Хорошо смотрится стеллаж с продуманным декором. Полки с аккуратно выстроенными книгами или растениями — это эффектно и уютно. Важно соблюсти баланс количества предметов искусства и декора, чтобы не захламить перегородку.



Квартира по ул Скрыганова, д. 4. Общая площадь 49,6 м², жилая — 19,1 м² Стоимость 89 700 долларов

Рискованный способ зонирования — разделять пространство шкафом.

— Шкаф может препятствовать проникновению естественного света, быть слишком массивным. Отдайте предпочтение светопропускающим перегородкам.



Квартира по проспекту Победителей, д. 27. Общая площадь 49,8 м², жилая — 31 м². Стоимость 230 000 долларов

— Это могут быть стеклоблоки, витражи, системы из металлического каркаса со стеклянным наполнением. Выбор зависит от стилистического оформления квартиры и, конечно, бюджета.



Квартира по проспекту Дзержинского, д. 22. Общая площадь 31 м², жилая — 27,3 м² Стоимость 45 000 долларов

Перегородки лучше делать раздвижными, если есть необходимость изолировать пространство в определенное время дня, говорит дизайнер.

— Нераздвижную, если и ставят, то обычно только в одной из частей спальной зоны. Таким образом, мы визуально отделяем зону спальни, не теряя пространства комнаты. Мое любимое решение — сочетание стеклянной перегородки и текстиля: шторы можно закрыть на ночь и создать эффект отдельной комнаты.



Квартира по ул. Беды, д. 45. Общая площадь 47,6 м², жилая — 20 м². Стоимость 100 000 долларов

Оформление текстилем используют как отдельный прием зонирования. Например, шторы могут быть прикреплены на потолочный карниз и в центре комнаты, и в укромных уголках.



Квартира по ул. Кирилла Туровского, д. 2. Общая площадь 40,4 м², жилая — 21,7 м². Стоимость 85 000 долларов

К нестандартным вариантам разделения зон относят ширмы, металлические конструкции, реечные перегородки. Они выполняют основную функцию зонирования, не занимают много места и могут быть мобильными.

— Зонировать спальню можно с помощью дивана, который разворачивается спинкой к кровати. Разделить пространство можно также комодом и другой невысокой мебелью. Это легко осуществимые варианты, позволяющие быстро делать перестановку в помещении, если это необходимо. Для полноценного зонирования важно миксовать все перечисленные способы.



Квартира по ул. Чкалова, д. 18. Общая площадь 45,4 м², жилая — 18,8 м². Стоимость 75 000 долларов

Помимо перегородок, важно подобрать дополнительное освещение в каждой зоне. Это могут быть разные сценарии освещения, поэтому целесообразно предусмотреть как основной (потолочный) свет, так и дополнительный (бра, торшеры, настольные лампы).