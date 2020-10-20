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Как правильно разделить комнату на зоны работы и отдыха? Советы дизайнера и реальные примеры
Источник материала: Tut.by
Владельцы небольших квартир часто сталкиваются с ситуацией, когда одну комнату нужно разделить на несколько зон, что особенно актуально в период пандемии и «удаленки». Мы посмотрели, как зонировали спальню хозяева квартир из объявлений на «Куфаре», и узнали у дизайнера, на что нужно обращать внимание, чтобы сделать это грамотно.
Катя Никонович говорит, что современный дизайн интерьера — это забота о себе, о своем физическом и эмоциональном здоровье.
— Именно поэтому сегодня тренды и здравый смысл призывают нас отказываться от комнат-трансформеров. Спать на раскладном диване и жертвовать спальней в угоду гостиной — неправильно. Ничто не сравнится с хорошим матрасом для здорового сна. Да и на «удаленке» стало очевидно, что работать там, где спишь, неэффективно.
Работать в кровати, может, и романтично, но не так удобно, как это может показаться. Для начала это расслабляет и не располагает к концентрации внимания, считает дизайнер.
— На работу нужно настраиваться, и для этого хорошо бы иметь специально отведенное место, эргономичное и функциональное. Не каждый может позволить себе отдельный кабинет, но путем зонирования пространства рабочее место выделить можно. Если не прибегать к перегородкам, к текстилю, то с помощью цвета, отделки или декора.
Если в комнате нужно предусмотреть и спальную, и гостиную зоны, то лучше поставить кровать в некотором отдалении от входа в комнату: так приватная зона не будет находиться на пути гостей.
— Самый простой способ зонирования помещения — возведение перегородки в виде сплошной стены из гипсокартона, кирпича, блоков и других материалов. Но этот вариант подходит для тех, у кого в комнате есть несколько окон.
Если при зонировании комнаты используется стеллаж, нужно обратить внимание на его наполнение.
— Хорошо смотрится стеллаж с продуманным декором. Полки с аккуратно выстроенными книгами или растениями — это эффектно и уютно. Важно соблюсти баланс количества предметов искусства и декора, чтобы не захламить перегородку.
Рискованный способ зонирования — разделять пространство шкафом.
— Шкаф может препятствовать проникновению естественного света, быть слишком массивным. Отдайте предпочтение светопропускающим перегородкам.
— Это могут быть стеклоблоки, витражи, системы из металлического каркаса со стеклянным наполнением. Выбор зависит от стилистического оформления квартиры и, конечно, бюджета.
Перегородки лучше делать раздвижными, если есть необходимость изолировать пространство в определенное время дня, говорит дизайнер.
— Нераздвижную, если и ставят, то обычно только в одной из частей спальной зоны. Таким образом, мы визуально отделяем зону спальни, не теряя пространства комнаты. Мое любимое решение — сочетание стеклянной перегородки и текстиля: шторы можно закрыть на ночь и создать эффект отдельной комнаты.
Оформление текстилем используют как отдельный прием зонирования. Например, шторы могут быть прикреплены на потолочный карниз и в центре комнаты, и в укромных уголках.
К нестандартным вариантам разделения зон относят ширмы, металлические конструкции, реечные перегородки. Они выполняют основную функцию зонирования, не занимают много места и могут быть мобильными.
— Зонировать спальню можно с помощью дивана, который разворачивается спинкой к кровати. Разделить пространство можно также комодом и другой невысокой мебелью. Это легко осуществимые варианты, позволяющие быстро делать перестановку в помещении, если это необходимо. Для полноценного зонирования важно миксовать все перечисленные способы.
Помимо перегородок, важно подобрать дополнительное освещение в каждой зоне. Это могут быть разные сценарии освещения, поэтому целесообразно предусмотреть как основной (потолочный) свет, так и дополнительный (бра, торшеры, настольные лампы).
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Мы посмотрели, как зонировали спальню хозяева квартир из объявлений на «Куфаре», и узнали у дизайнера, на что нужно обращать внимание, чтобы сделать это грамотно.
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