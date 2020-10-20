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В США раскрыта схема контрабанды электроники в Россию

20.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти США предъявили обвинения 10 подозреваемым по делу о масштабной контрабанде электроники в Россию.

Восемь фигурантов арестованы, еще двое скрываются от правосудия, сообщила прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк в понедельник, 19 октября. По ее сведениям, курьерами выступали пассажиры авиарейсов, а также действующие и бывшие сотрудники российской авиакомпании "Аэрофлот", передает DW.

Следствие считает, что 10 обвиняемых вывезли в РФ электронные устройства, в том числе продукцию компании Apple, на 50 млн долларов. Гаджеты экспортировали без необходимых разрешений, многие из вывезенных устройств были украдены, отметили в ведомстве. Так, один из арестованных с августа по декабрь 2019 года за 4 поездки вывез из Соединенных Штатов свыше 1000 гаджетов Apple общей стоимостью более миллиона долларов, а еще один фигурант в октябре того же года перевез в 9 чемоданах 235 устройств примерно на 250 000 долларов.

При обысках в рамках расследования у фигурантов было обнаружено свыше 600 000 долларов наличными, а также большое количество электронных устройств. Госдепартамент США в результате расследования отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота" за участие в схеме.

 
 
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Власти США предъявили обвинения 10 подозреваемым по делу о масштабной контрабанде электроники в Россию.
 
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