В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Источник материала: АФН

На прошлой неделе в европейской части России резко выросли цены на сырое подсолнечное масло, они достигли нового рекордного уровня в 74 175 руб. за т (включая НДС).

Об этом говорится в анализе агентства «СовЭкон», передает РБК.

Рост наблюдался и в экспортных котировках продукта — российское подсолнечное масло подорожало на $35, до $960/т FOB. Подскочила и цена подсолнечника — она увеличилась на 1375 руб., до 30 875 руб/т (без НДС).

В «СовЭкон» называют причинами такой динамики новый скачок экспортных цен на мировом рынке масла. Несмотря на подъем котировок, некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, однако во второй половине прошлой недели часть из них резко подняли цену на 2–4 тыс. руб. за тонну.

Эксперты ожидают, что тенденция роста цен на рынке подсолнечника в ближайшие недели сохранится. Однако ее могут сдержать укрепление рубля и падение цен на пальмовое и соевое масла.

В сентябре агентство «СовЭкон» предупреждало, что в России до конца года могут вырасти цены на продукцию из подсолнечника. Причиной называлось неурожайный год — на юге Центрального Черноземья и в Южном федеральном округе были засушливые весна и лето, что негативно сказалось на культуре.

Предполагалось, что будет собрано 11,8 млн т маслосемян, (на 23% меньше показателя 2019 года), однако к октябрю прогноз улучшался до 12,2 млн т.