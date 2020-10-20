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НАТО создаст космический центр в Германии

20.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министры обороны 30 стран-членов НАТО готовятся обнародовать планы по созданию нового космического центра на авиабазе Рамштайн, расположенной на территории федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц.

Новый космический центр будет в первую очередь заниматься наблюдением за космическим пространством и собирать данные о возможных угрозах, направленных против спутников. Не исключено также, что в будущем космический центр превратится в командный пункт управления обороной, передает DW.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, он ожидает, что планы по созданию космического центра будут согласованы до 21 октября. При этом он в очередной раз предостерег от попыток милитаризации космоса.

"Спутниковые системы используются в мире в таком объеме, который многим даже трудно себе представить. Торговля, прогнозы погоды, мобильная связь и банковские переводы - во всех этих областях мы полагаемся на спутники. Для НАТО космос также является важной областью, учитывая наши возможности по навигации, сбору разведывательных данных, коммуникации и отслеживанию запусков ракет", - сказал Столтенберг. в беседе с DW.

"Поэтому важно, чтобы у альянса было хорошее представление о том, что происходит в космосе, чтобы у нас был надежный доступ к космическим услугам и чтобы альянс максимально использовал свои технические возможности", - добавил он.

В планы НАТО также входит создание специального центра для исследования активности альянса в космосе. Местом размещения этого исследовательского центра может стать немецкий город Калькар или французский Тулуз.

В 2005 году в Калькаре был открыт так называемый Объединенный центр компетентности в воздушной мощи (ОЦКВМ) для улучшения воздушных, космических, наземных и морских операций НАТО с применением воздушных сил (Joint Air Power Competence Centre). В Тулузе же сейчас создается французский национальный центр командования космическими силами.

 
 
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Министры обороны 30 стран-членов НАТО готовятся обнародовать планы по созданию нового космического центра на авиабазе Рамштайн, расположенной на территории...
 
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