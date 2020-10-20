Facebook заблокировал аккаунт украинского депутата Андрея Деркача

Источник материала: АФН

Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунт депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.

Это произошло из-за нарушения политики соцсети, направленной против ее использования лицами, участвующими в операциях по влиянию на выборы, пояснили в Facebook в понедельник, 19 октября.

Ряд американских СМИ ранее сообщили со ссылкой на неназванных представителей спецслужб США, что украинский парламентарий сотрудничал с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и собирал "порочащую" информацию о сопернике действующего главы Белого дома, демократе Джозефе Байдене.

В сентябре Вашингтон ввел санкции в отношении украинского депутата, назвав Деркача "действующим российским агентом" и обвинив в попытках вмешаться в будущие президентские выборы в США.

Facebook несколькими днями ранее удалил 120 000 рекламных постов. Тем самым крупнейшая в мире соцсеть стремится избежать повторения ситуации перед президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2016 году. Тогда через Facebook массово предпринимались попытки, в том числе из России, манипулировать мнением избирателей. В 2020 году выборы президента США запланированы на 3 ноября.