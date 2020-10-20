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Журналист «Белсата» Алесь Любенчук арестован на 15 суток
Источник материала: АФН
Корреспондент телеканала «Белсат» Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции).
Такое решение 19 октября на заседании суда Октябрьского района Минска приняла судья Елена Живица, ранее приговорившая к административным срокам еще 4-х журналистов.
Любенчука задержали 18 октября возле столичного стадиона «Динамо» во время работы на Партизанском марше.
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Корреспондент телеканала «Белсат» Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции).
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