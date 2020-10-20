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Журналист «Белсата» Алесь Любенчук арестован на 15 суток

20.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Корреспондент телеканала «Белсат» Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции).

Такое решение 19 октября на заседании суда Октябрьского района Минска приняла судья Елена Живица, ранее приговорившая к административным срокам еще 4-х журналистов.

Любенчука задержали 18 октября возле столичного стадиона «Динамо» во время работы на Партизанском марше.

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент телеканала «Белсат» Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции).
 
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