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Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах

20.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сенатор от французского департамента Буш-дю-Рон, член комитета по конституционным законам, законодательству и всеобщему избирательному праву Валери Буайе собирается внести в верхнюю палату парламента документ с предложением признать Нагорно-Карабахскую Республику.

Об этом она сообщила у себя в Twitter, передает РБК.

Сенатор отметила, что предпримет такой шаг для противодействия продвижению Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

«Противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе», — написала Буайе в Twitter. По ее словам, она внесет документ «на этой неделе».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обвинил Турцию в склонении Азербайджана к атаке на Нагорный Карабах. «Этот конфликт не начался бы без вмешательства Турции. Именно Турция призвала Азербайджан атаковать Нагорный Карабах», — заявил он. По его словам, Анкара ведет такую же «экспансионистскую политику» на Южном Кавказе, как и в Средиземноморье против Греции и Кипра, в Ливии, Сирии и Ираке.

Участие Турции может существенно ускорить завершение конфликта в Нагорном Карабахе, заявлял, в свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Турция в этом процессе должна быть, и если она будет, то очень скоро этот конфликт остановится и начнется процесс примирения», — убежден он.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия с применением тяжелого вооружения. 17 октября Армения и Азербайджан договорились о втором с конца сентября гуманитарном перемирии при посредничестве России. Однако режим прекращения огня оба раза был нарушен. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

 
 
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Сенатор от французского департамента Буш-дю-Рон, член комитета по конституционным законам, законодательству и всеобщему избирательному праву Валери Буайе...
 
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