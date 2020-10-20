В Беларуси запущена процедура регистрации пророссийской партии

Источник материала: АФН

Гражданская инициатива "Союз", декларирующая себя в качестве «принципиального сторонника белорусско-российской интеграции и демократического развития» Беларуси, провела 18 октября 2020 года заседание организационного комитета по учреждению политической партии «Союз».

«В состав оргкомитета вошли порядка сорока руководителей общественных объединений, политологов, представителей профессорско-преподавательского корпуса и трудовых коллективов, публицистов, предпринимателей, юристов, молодежных лидеров из разных регионов страны», - говорится в сообщении на сайте инициативы.

Председатель оргкомитета Сергей Лущ в своем выступлении указал на важность реализации проекта Союзного государства «как единственно возможного геополитического выбора Беларуси» и на необходимости признания Крыма российской территорией, суверенитета Южной Осетии и Абхазии.

В числе целей новой партии значится «укрепление цивилизации «Русского мира» как глобальной общности людей, объединенных русским языком и русской культурой, отождествляющих себя с мировоззрением, основанным на понятии справедливости».

В текущем акте политической жизни в стране о создании своей партии «Вместе» заявил штаб Виктора Бабарико. Также намерение зарегистрировать свою партию высказывали участники прошедших в этом году президентских выборов Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.