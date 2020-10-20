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Помпео потребовал от России прекратить безответственность из-за хакеров

20.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Обвинения Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований в отношении шести россиян в хакерских атаках, в том числе на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году, еще раз доказывают, что Россия продолжает вести «дестабилизирующую деятельность» в киберпространстве.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, передает РБК.

Помпео обвинил Москву «в полном пренебрежении общественной безопасностью и международной стабильностью».

«Мы призываем Россию положить конец своему безответственному поведению», — заявил Помпео. Он также призвал другие страны помочь привлечь к ответственности виновных лиц.

Власти США предъявили обвинение шести россиянам в хакерских атаках — это Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин. В частности, их обвиняют в атаках с использованием вируса NotPetya.

По данным Минюста, россияне причастны к атакам на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году, президентские выборы во Франции в 2017 году, на энергетические компании Украины, а также к попыткам помешать расследованию дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году и дела о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального в этом году.

Американские власти полагают, что обвиняемые являются сотрудниками российской разведки: они «проживают на родине и служат в подразделении 74455 ГРУ». По версии США, это же подразделение стоит за возможным вмешательством России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

МИД Великобритании также обвинил «киберподразделение ГРУ» в хакерских атаках во время Олимпиады-2018. Оно «пыталось замаскироваться под хакеров из Китая и Северной Кореи», заявили там.

 
 
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Обвинения Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований в отношении шести россиян в хакерских атаках, в том числе на зимние Олимпийские игры в...
 
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